Zeytin Çekirdeği Nefes Borusuna Kaçan Yaşlı Adam Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde nefes borusuna zeytin çekirdeği kaçan kişi, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Bademli Mahallesi'nde restorantta ailesiyle yemek yiyen bir müşterinin nefes borusuna zeytin çekirdeği kaçtı.

Bu esnada bir başka müşteri, Heimlich manevrası yaparak yaşlı adamı kurtardı.

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, bir masada ailesiyle oturan yaşlı adamın, boğazına kaçan zeytin çekirdeği nedeniyle nefes alamadığı, bu sırada yanındaki kadının sırtına vurduğu görülüyor.

Arka masada oturan başka bir müşterinin ise durumu fark edip hızla yaşlı adamın yanına gelmesi, Heimlich manevrasıyla da yaşlı adamı kurtarması görüntülerde yer aldı.