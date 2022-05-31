ZEYTİN BAHÇESİNE KENEVİR BASKINI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ZEYTİN BAHÇESİNE KENEVİR BASKINI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde zeytin bahçesine düzenlenen baskında 79 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde zeytin bahçesine düzenlenen baskında 79 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Güney Mahallesi Nohutyeri mevkiinde R.T.'nin evinin yanında bulunan zeytin bahçesinde kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı. Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından R.T.'ye ait evde ve zeytin bahçesinde yapılan aramalarda saksılar içerisinde 79 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili R.T. ve oğlu Y.T.'nin kan ve kıl örnekleri alınarak adli işlem başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hint Keneviri Gazipaşa Antalya Kenevir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title