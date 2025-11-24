Zeytin Bahçesindeki Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Bıçaklandı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde Murat Z., zeytin bahçesinde tartıştığı Arif Ş. tarafından sırtından bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Murat Z.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, şüpheli Arif Ş. yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda meydana geldi. İddiaya göre, Arif Ş. ile Murat Z. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Arif Ş., Murat Z.'yi sırt bölgesinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Murat Z. kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Murat Z., ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şüpheli Arif Ş. polis ekiplerince ilçe merkezinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.