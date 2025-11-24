Haberler

Zeytin Bahçesinde Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı, Bir Gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan tartışmada Murat Z. sırtından bıçakla yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan Murat Z. hastaneye kaldırılırken, şüpheli Arif Ş. gözaltına alındı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde Murat Z., zeytin bahçesinde tartıştığı Arif Ş. tarafından sırtından bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Murat Z.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, şüpheli Arif Ş. yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda meydana geldi. İddiaya göre, Arif Ş. ile Murat Z. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Arif Ş., Murat Z.'yi sırt bölgesinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Murat Z. kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Murat Z., ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şüpheli Arif Ş. polis ekiplerince ilçe merkezinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Yapay zeka, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-USG maçının kazananını tahmin etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Mansur Yavaş'tan 'konser soruşturması' iznine itiraz

Mansur Yavaş 'konser' soruşturması iznine karşı harekete geçti
Konuşma bahanesiyle evinden aldı, taksiden inerken katletti

Evinden aldı, taksiden inerken katletti
Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Ömer Günel arasında 'mal varlığı' tartışması

Meclisi karıştıran tartışma! Çerçioğlu ile CHP'li başkan fena kapıştı
Komisyona damga vuran anlar! CHP'li vekilden kendi partililerine sert tepki

CHP'li vekil, kendi partisinden arkadaşlarına demediğini bırakmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.