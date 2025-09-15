Zeytin Ağaçlarının Kesimine Tepkiler Yükseliyor

(İZMİR) - Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören kanun teklifinin yasalaşmasının ardından bugün Muğla Akbelen'de zeytin ağaçlarının sökülmeye başlamasına çevrecilerden tepki geldi. İzmir'de bir grup çevre savunucusu yaşananları protesto etmek için oturma eylemi yaptı. Grup adına açıklamayı yapan Damla Davdar, "İkizköy'ün yanındayız. Şirketlerin değil köylünün yanındayız. Zeytin ağaçları, doğamız ve yaşam hakkımız için mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören ve kamuoyunda 'süper izin' olarak anılan 'maden yasası'nın TBMM'de kabul edilmesinin ardından bugün sabah erken saatlerde Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akbelen'de zeytin ağaçlarının sökümüne başlandı.

Zeytin ağaçlarının kesimine karşı çıkan İkizköy Muhtarı Nejla Işık ve beraberinde 4 köylü gözaltına alındı.

Akbelen'de yaşanan 'ağaç kıyımı' tepkileri de beraberinde getirirken İzmir'deki çevre savunucuları yaşananlara ilişkin oturma eylemi ve basın açıklaması gerçekleştirdi.

Zeytin fidanı ve zeytinyağı getiren çevreciler, "Havama, suyuma, zeytinime dokunma", "Yasa şirketlerin, topraklar bizim" "Katil LİMAK işbirlikçi AKP" sloganlarıyla yaşananları protesto ettiler.

Kızıldemir: Tüm ülkede tarım ve yaşam alanlarına yönelecek talanın bir fragmanıdır

Açıklamada konuşan çevreci Tuğça Kızıldemir, "Muğla Akbelen bugün jandarmalar tarafından kuşatıldı. Zeytin ağaçlarının başında nöbet tutan köylüler kesim durdurulana kadar alanı terk etmeyeceklerini söylediler ve yaka paça gözaltına alındılar. Holdinglere yasal olarak sağlanan süper izin uygulamasıyla doğanın, toprağın, yaşam alanlarının ve geçim kaynaklarının sınır talanı ve yağmasına ön açılmış oldu. Yasanın geçmesiyle bugün Muğla'da start verilen zeytin kıyımı, tüm ülkede tarım ve yaşam alanlarına yönelecek talanın bir fragmanıdır. Bunun için direnen İkizköylülerin sesini büyütmek zorundayız. Her bir ağacı savunmak için meydanlardan olmaya devam edeceğiz" dedi.

Çavdar: Şirketlerin değil köylünün yanındayız

Çevre savunucuları adına ortak basın açıklamasını okuyan Damla Çavdar ise zeytinliklerin talan edildiğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün Muğla Milas İkizköy'de yeni maden yasasının sağladığı hukuksuz zeminle birlikte YK Enerji şirketi, zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerine başlamış ve köylülerin yaşam kaynağı olan zeytinlikleri talan etmiştir. Zeytinliklerini ve yaşam alanlarını korumak isteyen İkizköy halkına yönelik baskılar artmaktadır. Bu sabah, hukuksuz talanı durdurmak isteyen İkizköy Muhtarı Nejla Işık'ın da aralarında bulunduğu 4 köylü gözaltına alınmıştır.

Bizler İzmir'den sesleniyoruz... Dayanışma için buradayız. İkizköy'ün yanındayız. Şirketlerin değil köylünün yanındayız. Zeytin ağaçları, doğamız ve yaşam hakkımız için mücadeleyi sürdüreceğiz."