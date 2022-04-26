Zeytin ağacına sıkışan kedi ile su kuyusuna düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zeytin ağacına sıkışan kedi ile su kuyusuna düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

AA - Hakan Firik - Güncel
 - Güncelleme:
Zeytin ağacına sıkışan kedi ile su kuyusuna düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yardıma ihtiyacı olan kediler ve köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yardıma ihtiyacı olan kediler ve köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güre Mahallesi'ndeki zeytin ağacına sıkışan yavru kedi ve Cennetayağı Mahallesinde su kuyusuna düşen bir köpeğin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu bulundukları yerden kurtarılan kedi ve köpek, ilk kontrollerinin ardından doğal yaşam alanlarına salındı.

AA / Hakan Firik - Güncel

İtfaiye, Köpek, kedi, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title