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Zeyrek Mahallesi'nde Çöken Bina Sonrası Tarihi Yapının Sökümüne Karar Verildi

Zeyrek Mahallesi'nde Çöken Bina Sonrası Tarihi Yapının Sökümüne Karar Verildi
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Fatih'te çöken metruk yapının yanındaki tarihi binanın da zarar görmesi üzerine, yıkılma riski taşıdığı gerekçesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sökülmesine karar verildi.

Fatih'te çöken binanın zarar verdiği bitişikteki tarihi yapının, riskli olduğu gerekçesiyle sökülmesine karar verildi.

Fatih Belediyesi ekiplerince, Zeyrek Mahallesi Büyük Karaman Caddesi'nde 12 Eylül'de çöken 3 katlı metruk yapının yanındaki tarihi binanın da zarar gördüğü tespit edildi.

Ekipler, 3 katlı tarihi binanın yıkılma riski olduğunu belirledi. Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, zarar gören binanın sökülmesine karar verdi.

Sabah saatlerinde Fatih Belediyesi ekipleri, bölgeye gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, zarar gören binayı, iş makineleri kullanılmadan el aletleriyle söküyor.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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