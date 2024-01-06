Gençlik ve Spor Bakanlığı Gönüllüleri, Amigurumi Bebeklerle Filistinli Çocukları Sevindirmek İstiyor

Gençlik ve Spor Bakanlığının atölyelerinde gönüllüler tarafından amigurumi tekniğiyle şehitlerin adlarını yaşatmak için örülen bebekler, Filistinli çocuklara hediye edilmeyi bekliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Sarıkamış Şehitleri'ni anmak için organize ettiği tarihi Doğu Ekspresi yolculuğunda gönüllüler, çeşitli atölye çalışmaları yaptı. Bu çalışmalardan birisi de amigurumi tekniğiyle yapılan, halk arasında "örgü bebek" de denilen bir el sanatı.

İsrail'in Filistin'e saldırıları sonucu hayatını kaybeden binlerce masum çocuk için Türk gençleri de manevi olarak ellerini taşın altına koymaya devam ediyor.

Doğu Ekspresi'nde bulunan gönüllüler, kompartımanlardan birini zeyrek atölyesi olarak kullandı. Bu kompartıman, Türk ve Filistin bayrağıyla süslendi. Üzerlerinde şehitlerin isimleri yazılı olan kağıtlar, zeyreklerin kulaklarına iliştirildi ve kompartımanda sergilendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli ve atölye gönüllüsü, aynı zamanda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde de yüksek lisans yapan Aynur Aydın, tamamen gönüllü bir çalışma yaptıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Amigurumi tekniğiyle bir el sanatı yapıyoruz ve buna 'Zeyrek' ismini verdik. Zeyrek; Farsça'da zeki, çevik, akıl açan anlamlarına geliyor. Üstat Necip Fazıl Kısakürek, Reis Bey piyesinde bize dünyayı saran merhamet yangınından bahseder. Bizler de bir zeyrek yangını çıksın ve dünyayı sarsın istiyoruz. Tamamen gönüllü bir çalışma. Gençlerimizle yaptığımız bu çalışmada şehitlerimizin ismini yaşatmaya çalışıyoruz. İdlib ve Cerablus'taki yetimhanelere bu zeyrekleri, oradaki şehitlerimizin isimlerini yazarak gönderiyoruz. Bir çocuğumuzun yüzü gülsün, şehidimizin adıyla büyüsün istiyoruz."

Filistinli çocuklara zeyrek ulaştırmak için destek bekliyorlar

Türkiye'de geçen yıl yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden önce Filistin'e bir söz verdiklerini belirten Aydın, "6 Şubat depremleri yaşanınca, elimizdeki zeyrekleri o bölgedeki çocuklara götürdük. Orada mezarlıklara gittiğinizde zeyreklerin mezar taşlarına da bağlandığını görürsünüz. Sarıkamış Harekatı şehitlerimizi anmak için gittiğimiz Sarıkamış'taki çocuklarımıza da birçok şehidimizin ismini yaşatmak için zeyreklerimizi hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırılarıyla zulüm gören Filistinli çocuklara da bu zeyrekleri göndermek istediklerini vurgulayan Aydın, "Filistin'imize dair heyecanımız 7 Ekim öncesinde de vardı. Ancak 7 Ekim'den sonra daha da arttı. Dünyanın gözünün önünde insanlık katliamının yapılmasıyla bizler de bir şeyler yapmak istedik. Zeyrekler yaparak Filistin'imizde bunları bekleyen çocuklara göndermek istiyoruz. Bu ulaştırma noktasında kıymetli büyüklerimizin de desteğini bekliyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımızın desteğini rica ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'daki Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi'nde çocuklara zeyrekler dağıttıklarını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Şehidimiz Rim'in ismini zeyreklerin üstüne işledik. Zeyreklerin kulaklarına da şehitlerimizin ismini yazdık. O yürüyüşte yavrularımızın hepsine bu zeyrekleri dağıttık. Vatanı vatan yapanlara, bayrağı bayrak yapanlara bir borcumuz var. Onlar cephede mücadele ederken biz de kendi alanımızda mücadele etmek istiyoruz. Bizim alanımız çocuklar. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın, zeyreklerimizin insani yardım destekleri kapsamında Filistinli çocuklara gönderilmesinde desteklerini istiyoruz, bekliyoruz."

Aynur Aydın, büyük emekler vererek hazırladıkları zeyreklerle ilgili hiçbir maddi beklentilerinin olmadığını ve asla da kabul etmeyeceklerini vurgulayarak, "Biz kendimize bile almıyoruz bu zeyrekleri. Çünkü alacağımız bir zeyrek, bir çocuğa eksik gitmesi demek. Zeyreğe gönül veren kişinin, ne zamanki bir zeyreği olursa hikayesi bitmiş oluyor. Zeyrek yapan kimse zeyrek istemiyor, çocuklara gitmesini istiyoruz. Mazlum coğrafyaya çıktığımızda Türk'ün beklenen olduğunu görüyoruz. Selçuk Bayraktar ağabeyimiz bu görevi İHA'larla yapabiliyor, devlet büyüklerimiz uluslararası diplomasiyle yapıyor, bizler de Nene Hatun'umuzun kültürünü yansıtarak bir şeyler yapma gayretindeyiz. Zeyrekle güzel bir hikayemiz olabilir diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Zeynep Salbaş: "Zeyreğin hikayesi hem şehitlerimiz hem de çocuklarımız için başladı"

Kırıkkale Üniversitesinde din psikolojisi üzerine yüksek lisans yapan gönüllülerden Zeynep Salbaş da Gençlik ve Spor Bakanlığının kendilerine verdiği imkanlardan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Bu sağlanan imkanları çocuklar için faydalı işler yaparak kullandıklarını aktaran Salbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Filistinli çocuklar için de zeyreklerimizi yaptık. Zeyreğin hikayesi hem şehitlerimiz hem de çocuklarımız için başladı. Sadece zeyrek yapmıyoruz, Filistin'i ifade eden bazı şeyler de yapıyoruz. Karpuz, Filistin'in simgesi. Karpuzun renkleri, bayrağın renklerini temsil ettiği için karpuzlu bileklikler de yapıyoruz. Kolumuzda mutlaka karpuzlu bileklik oluyor, çocuklara hediye diyoruz. Filistin'i yüreğimizde taşıdığımızı gösteriyoruz. Zeyrek ve karpuzlu bileklik de bunlardan birkaçı. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın etkinliğine seve seve katıldık. Bu yolculuk şehitlerimizi anmak için çok önemli. Büyük bir imkan. Normalde Doğu Ekspresi'ne bilet bulmak bile çok zor. Bakanlığımıza bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyoruz."