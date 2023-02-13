Zeynep ve Güney kardeşler, kumbaradaki parayı depremzedelere bağışladı, notları duygulandırdı

KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ilin etkilendiği depremde yıkılan apartmanların enkazı altında kalanların kurtarılması için arama- kurtarma çalışmaları devam ederken, Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan sağlık lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Zeynep (15) ile 6'ncı sınıf öğrencisi Güney Arif Ari (11) kardeşler, kumbarada biriktirdikleri paraları depremzedelere bağışladı. Kardeşlerin kumbarasından çıkan "Ülkemizde yaşanan depremler bizi çok üzdü. 2011 yılında Van'da da deprem yaşandı. Kitap almak için kumbaramızda biriktirdiğimiz parayı AFAD aracılığı ile size gönderiyoruz" notu çıktı.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kişiler için birçok şehirde yardım kampanyası düzenlendi. Van Büyükşehir, ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşları da depremzedeler için yardım kampanyaları başlattı. Toplanan yardımlar ise depremde etkilenen bölgelere TIR ve kamyonlara yüklenip gönderiliyor.