Zeynep Tosun x Trendyol iş birliğiyle parti koleksiyonu hazırlandı

Trendyol, tasarım dünyasının önde gelen isimlerinden Zeynep Tosun iş birliğiyle ilkbahar-yaz sezonuna özel bir koleksiyon hazırladı.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, "Parti" mottosunu temel alarak tasarlanan Zeynep Tosun x Trendyol koleksiyonu, farklı renk seçenekleri ile birlikte 52 parçadan oluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeynep Tosun, "Trendyol iş birliği ile inanılmaz keyif aldığım dinamik koleksiyonlar hazırlıyoruz. Bu sezon parti koleksiyonuyla çıkıyoruz. Benim için Trendyol ile iş birliği yapmak çok değerli bir deneyim. Türkiye'nin dört bir yanına ulaşabildiğimiz ve ekonomik koleksiyonlar ile herkese hitap edebildiğimiz bir iş birliği." ifadelerini kullandı.

Koleksiyon ile herkesin her ihtiyacına cevap verebilmeyi hedeflediklerini aktaran Tosun, "Yazın sıcaklığını hissederek ve 2023 yaz trendlerini ele alarak bir koleksiyon yaratmayı hedefledik. Çok renkli, bol aksesuarlı ve her kutlama için seçeneğimizi geniş tuttuk. Plajdan geceye bir seçki hazırladık. Hepsi gerçekten yazı kutlamaya dair. Afterparty kıyafetlerinden happyhour saatlerine kadar her türlü opsiyonu rahatça bulabileceğiniz bir koleksiyon." değerlendirmesinde bulundu.

Zeynep Tosun x Trendyol koleksiyonunda bulunan tüm aksesuarların özel olduğunu bildiren Tosun, şunları kaydetti:

"Daha çok vücudu saran örme kumaş ve kreplerden oluşan koleksiyonumuza stras ve swarovski taşlar, özel tasarımımız dev altın güneş aksesuarlar, elbiselere bağlı ince zincir vücut aksesuarları gibi ögeler eşlik ediyor. Koleksiyonumuz; fuşya, limon yeşili, kobalt mavi ve zümrüt yeşili gibi canlı çarpıcı renklerden oluşuyor. Altın ve gümüş neredeyse her üründe ön planda. Straslı bikiniler, straplez uzun elbiseler de göze çarpıyor. Tamamı şık kıyafetlerden oluşan koleksiyonumuzda 6 farklı tasarım bikini ve mayo da yer alıyor."