Milli Tenisçi Zeynep Sönmez, Dünya 11 Numarasını Mağlup Ederek Avustralya Açık'ta İkinci Tura Yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık tek kadınlar ilk turunda dünya 11 numarası Ekaterina Alexandrova'yı 2-1 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağında bulunan Zeynep Sönmez, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ilk tur maçında, 11 numaralı seribaşı Ekaterina Alexandrova ile karşılaştı.

Türkiye saati ile 07.20'de oynanan karşılaşmada ilk seti 7-5 kazanan Sönmez, ikinci seti 4-6 kaybetti. Karar setinde üstün bir oyun sergileyen milli tenisçi, seti 6-4 alarak maçtan galibiyetle ayrıldı.

Avustralya Açık ana tablosunda teklerde maç kazanan ilk Türk kadın tenisçi olan Zeynep, 2. turda Anna Bondar (Macaristan)-Elizabeth Mandlik (ABD) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

