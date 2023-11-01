Zeynep'in Tehdidiyle Özgürlük Mücadelesi Devam Ediyor
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Zeynep, babasının kirli işlerini ifşa etmekle tehdit edince Halil İbrahim ve arkadaşları özgürlüklerine kavuşur. Ancak Levent ve ailesi bu yenilgiyi kabul etmeyerek Halil İbrahim'in hayatını talep ederler. Fikret, kardeşinin hayatını mı yoksa kalbini mi koruyabilecektir?
Zeynep, babasını ailesinin bütün kirli işlerini ifşa etmekle tehdit edince Halil İbrahim ve arkadaşları özgürlüklerine kavuşur. Ancak Levent ve ailesi bu yenilgiyi hemen kabul etmeyeceklerdir;
Zeynep'in güvenliği karşılığında Halil İbrahim'in kellesini talep ederler. Fikret, kardeşinin hayatını mı yoksa kalbini mi koruyabilecektir?
Kaynak: Magazinkolik / Güncel