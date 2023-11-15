Zeynep'in özgürlüğü Asiye'nin elinde

Zeynep'in suçsuz olduğunu düşünen Halil İbrahim, Zeynep'i kurtarmak için çaba sarf ederken, Asiye'nin şartlarına uymak zorunda kalır. Nedime ise kızından vazgeçebilecek midir?

Zeynep'in suçsuz olduğundan emin olan Halil İbrahim, Zeynep'i kaçırıp kurtarmak istese bile Zeynep'in özgürlüğü Asiye'nin iki dudağı arasındadır.

Zeynep için Asiye'nin ayağına gitmeyi bile kabul eden Nedime, gururundan vazgeçse de kızından vazgeçebilecek midir? Asiye'nin şartını kabul ederlerse Halil İbrahim ve Zeynep birbirlerinden vazgeçebilecekler midir?