Zeynep'i öldüren sanığa, ağırlaştırılmış müebbet

MUĞLA'nın Milas ilçesinde bir eğlence merkezinde garsonluk yapan Zeynep Başaran'ı (36) av tüfeğiyle göğsünden vurup, cesedini yol kenarına attığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Erdem Daşkara (40), indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Milas ilçesi eski hastane girişinde 11 Mayıs 2023'te sabah saatlerinde, hareketsiz bir kadını görenler, polise haber verdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde göğsünden tüfekle vurulduğu belirlenen kadının öldüğü belirlendi. Kadının cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polisin araştırmasında, ölen kişinin eğlence merkezinde garsonluk yapan Zeynep Başaran olduğu tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini ve Plaka Tanıma Sistemi'ni (PTS) inceleyen ekipler, Erdem Daşkara'nın, cesedi yol kenarına attıktan sonra TIR ile İzmir'e gittiğini belirledi. Daşkara, Muğla polisi tarafından İzmir'de bir döşemecide aracın kan bulaşan koltuk kılıflarını değiştirirken yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdem Daşkara, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 sayfalık iddianame hazırlandı. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Erdem Daşkara'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanması istendi. İddianamede, Zeynep Başaran'ın otopsi sonrası çıkan Adli Tıp raporuna göre ölümünün, sağ göğüsten girip akciğer ve kalpte hasar ve kan birikmesine neden olup göğüs kafesi içinde bulunan ateşli silah yaralanması sonucu meydana geldiği belirtildi.

'TÜFEĞİ VERİRKEN ANİDEN ATEŞ ALDI' İDDİASI'

Daşkara, iddianamede yer alan ifadesinde, Başaran ile olaydan 2 ay önce tanıştığını, olay günü çalıştığı eğlence mekanına gittiğini ve burada Zeynep Başaran'ın kendisine, 'İki çocuğun var. Sen düzgün bir insansın. Böyle yerlere de Milas'a da gelme, görüşmeyelim' dediğini anlattı. Erdem Daşkara, mekan çıkışında Başaran ile TIR'da içki içtiklerini, araçtaki tüfeği gören Zeynep Başaran'ın havaya ateş etmek istediği, bunun üzerine kendisinin tüfeği sabit olduğu yerden alıp Başaran'a verirken tüfeğin ateş aldığını ve yüzüstü düşen Zeynep Başaran'ın bu sırada vurulduğunu, kontrol ettiğinde ise yerde kan olduğunu gördüğünü söyledi. Paniklediği için Başaran'ı yol kenarına bırakıp önce korkuyla bölgeden uzaklaştığını belirten Daşkara, Söke ilçesinden Zeynep Başaran'ı bıraktığı yere döndüğünü ve burada nefes almadığını görünce tekrar bölgeden kaçtığını söyledi. Erdem Daşkara daha sonra İzmir'e doğru gittiğini, ilerlerken 2 farklı noktada Başaran'ın cep telefonunu ve tüfeği dışarıya fırlattığını söyledi.

YENİ DÖŞEME İÇİN 15 BİN LİRAYA ANLAŞMIŞ

İddianamede, Daşkara'nın polisteki ilk ifadesinde, TIR'ın döşemelerini söküp çöpe attıktan sonra aracı temizlediğini söylediğine yer verildi. Oto döşeme işiyle uğraşan S.Ç.'nin tanık olarak alınan ifadesinin de yer aldığı iddianamede, Erdem Daşkara'nın sabah saatlerinde kendisini aracına döşeme yaptırmak için aradığını, hasta olduğunu ve işinin acil olduğunu söyleyen şüpheli ile buluştuklarını, TIR'daki alt tabanın, yatağın sökük, içerisinin ise yıkanmış olduğunu gördüğünü ve yeni döşeme için 15 bin liraya anlaştıklarını, 10 bin lira kapora aldığını söyledi. S.Ç. ifadesinde kan izine rastlamadığını da dile getirdi.

TELEFONUNA 'DEPREMZEDE' DİYE KAYDETMİŞ

Ekiplerin çalışmasında Zeynep Başaran'a ait telefon arazide bulunurken, Erdem Daşkara'nın attığını ileri sürdüğü tüfek ise bulunamadı. Daşkara'nın telefon incelemesinde de Başaran'la mesajlaşma kayıtlarının bulunmadığı ve tutuklu sanığın Zeynep Başaran'ı telefonuna 'Depremzede' diye kaydettiği ortaya çıktı. Zeynep Başaran'ın telefon incelemesinde ise cinayetin işlendiği gün Erdem Daşkara ile mesajlaştığı belirtildi.

HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Daşkara'nın verdiği ifadesinin, olayın hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade edildi. Suça konu tüfeği ve Başaran'a ait telefonu TIR'dan dışarı fırlatan Erdem Daşkara, olay sonrasında TIR'ın koltuk kılıflarını, yer döşemesini ve halısını söküp çöpe atarak aracı yıkadığı, bu şekilde işlediği suçun delillerini karartmaya ve yok etmeye çalıştığı, araca yeniden döşeme yaptırmaya çalıştığı sırada yakalandığı ve suçta kullandığı aletin niteliği ve elverişliliği, Zeynep Başaran'da hedef aldığı vücut bölgesi, suçtan sonra delilleri karartmaya ve yok etmeye yönelik fiilleri, Başaran ile aralarındaki mesajlaşma kayıtları birlikte gözetildiğinde Daşkara'nın; kendisiyle bir daha görüşmek istemeyen Zeynep Başaran'ı, av tüfeğiyle ateş etmek suretiyle kasten öldürdüğü, kendisine ait tüfeği Başaran'a uzatmak isterken, tüfeğin aniden ateş alması sonucu hayatını kaybettiğini savunan Erdem Daşkara'nın, hayatın olağan akışına ve maddi gerçekliğe uygun olmayan beyanına itibar edilmediği de belirtildi.

MAHKEME İNDİRİM UYGULAMADI

Sanık Erdem Daşkara 6'ncı kez Bodrum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısında çıktı. Avukatlar ve sanık son savunmalarını yaparken mahkeme başkanı kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Daşkara'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Davada gerekçeli karar da açıklandı. Kararda, "Sanığın maktul vurulduktan sonra herhangi bir birime durumu haberdar etmeyip maktulü TIR'ın içerisinden dışarı çıkarmak suretiyle olay yerinden ayrıldığı, kanlı döşemeleri sökerek yeniden araca döşeme yaptırmak istediği hususları birlikte değerlendirilerek sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kanaatine varıldı. Savunmalarına itibar edilmeyerek üzerine atılı kadına karşı kasten öldürme suçu işlediği kabul edilmiştir. Herhangi bir indirime gidilmemiştir" ifadelerine yer verildi.