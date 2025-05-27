Zeynep Başaran'ın Katilinde Müebbet Hapis Cezası
Muğla'nın Milas ilçesinde, Zeynep Başaran'ı av tüfeğiyle öldüren Erdem Daşkara, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Mahkeme, sanığın cezasında herhangi bir indirime gitmedi.
Muğla'nın Milas ilçesinde, Zeynep Başaran'ın av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili yargılanan sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Erdem Daşkara ile taraf avukatları ve maktulün ailesi katıldı.
Duruşmada sanık ve avukatların son sözlerinin alınmasının ardından karar açıklandı.
Mahkeme heyeti kararında, sanık Daşkara'ya "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi. Heyet, sanığın cezasında herhangi bir indirime gitmedi.
Olay
Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki eski hastane girişinde 11 Mayıs 2023'te bir kişiyi hareketsiz görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, sağlık ekibince yapılan incelemede av tüfeğiyle vurulan Zeynep Başaran'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmada, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını taranmış, şüphelinin İzmir'de yaşayan tır şoförü Erdem Daşkara olduğunu tespit edilmişti.
Aracının kanlı koltuk kılıflarını döşemecide değiştirirken yakalanan Daşkara tutuklanmıştı.