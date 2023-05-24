Zeynel Emre: "Türkiye'nin Her Yerinde 28 Mayıs'tan Sonra Yeni Bir Başlangıç Olacağını Düşünüyoruz"

CHP'den yeniden İstanbul milletvekili seçilen Zeynel Emre, “İkinci tura giderken CHP olarak güçlenerek ilerliyoruz. Bugün de Zafer Partisi’nin genel başkanının açıklamasıyla bir avantaj daha elde ettiğimizi düşünüyoruz. Türkiye’nin her yerinde 28 Mayıs’tan sonra yeni bir başlangıç olacağını, toplumun her kesiminin artık kucaklaşacağı bir sürece ilerleyeceğimizi düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.

CHP'den yeniden İstanbul milletvekili seçilen Zeynel Emre, "İkinci tura giderken CHP olarak güçlenerek ilerliyoruz. Bugün de Zafer Partisi'nin genel başkanının açıklamasıyla bir avantaj daha elde ettiğimizi düşünüyoruz. Türkiye'nin her yerinde 28 Mayıs'tan sonra yeni bir başlangıç olacağını, toplumun her kesiminin artık kucaklaşacağı bir sürece ilerleyeceğimizi düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP'den yeniden İstanbul milletvekili seçilen Zeynel Emre, Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turuna ilişkin Elazığ'da yaptıkları çalışmaları ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Emre, konu hakkında bugün yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE DE KILIÇDAROĞLU'NA 101 BİN CİVARINDA BİR OY VERMİŞ ELAZIĞLI HEMŞEHRİLERİMİZ; HEDEFİMİZ BUNU DAHA DA YUKARLARA ÇIKARTMAK"

"Burada hem parti olarak hem cumhurbaşkanı adayımıza yönelik destek anlamında önemli bir mesafe katettiğimizi söyleyelim. Bir önceki seçime göre yüzde 100 oylarımızı artırdığımız bir süreç var. Milletvekilimiz burada başarılı işlere imza atmış. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Kılıçdaroğlu'na 101 bin civarında bir oy vermiş Elazığlı hemşehrilerimiz; hedefimiz bunu daha da yukarılara çıkartmak. Türkiye'nin değişime, yeni bir isme ihtiyacı var. Uzun süreli iktidarda kalmanın, yanlış politikaların, yolsuzlukların, yozlaşmanın, adam kayırmacılığın en üst seviyede olduğu, kurumsallaşmanın ciddi zarar gördüğü bir süreçteyiz. Bu nedenle güçlü kuralların, kurumların varlığına ihtiyaç var.

"O MONTAJ VİDEOLAR, HAKSIZ SUÇLAMALAR, İNSANLARIN KAFASINI KARIŞTIRMAYA YÖNELİK O DİLİN ÇOK ÇİRKİN VE YARALAYICI OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Bir dönem için Sayın Kılıçdaroğlu'na kıymetli hemşehrilerimizden destek istiyoruz. Türkiye'nin ikinci yüzyılındaki o dünya ile rekabet eden, demokraside, hukukun üstünlüğünde, sosyal adalette eşitliği sağlayacak politikaları geliştirecek olarak Kılıçdaroğlu'nu görüyoruz. Siyasette rekabet olur, önemli olan bunun mertçe gerçekleşmesi. Burada bizi en çok yaralayan, ülkemizdeki yurttaşlara da en çok zarar veren, kutuplaştıran nedir dediğimizde, son dönemde yaşadığımız o montaj videolar, haksız suçlamalar, genel başkanımıza, partimize yönelik aslı astarı olmayan suçlamaların, insanların kafasını karıştırmaya yönelik o dilin çok çirkin ve yaralayıcı olduğunu görüyoruz.

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE 28 MAYIS'TAN SONRA YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

İnsanlar siyaseten menfaat elde etmek adına rakiplerini kötüleyerek, aşağılayarak, hakaret ederek, rakiplerinin hiç yapmadığı, söylemediği sözleri gerçekmiş gibi montaj görüntüleri ile yayarak bir yere varmamalı. Türkiye'nin artık temiz bir dile, anlayışa, siyasetin değişmesine ihtiyaç olduğu bir sürece doğru ilerliyoruz. İkinci tura giderken CHP olarak güçlenerek ilerliyoruz. Bugün de Zafer Partisi'nin genel başkanının açıklamasıyla bir avantaj daha elde ettiğimizi düşünüyoruz. Türkiye'nin her yerinde 28 Mayıs'tan sonra yeni bir başlangıç olacağını, toplumun her kesiminin artık kucaklaşacağı bir sürece ilerleyeceğimizi düşünüyoruz. İnanıyoruz ki Elazığ, önümüzdeki dönem kabinede 1 bakanla temsil edilmesi birçok problemini çözülmesi noktasında, bu kadim şehrin ülkemizde hak ettiği yeri göreceği bir süreci hep birlikte inşa edeceğiz."