Zeynel Emre, Merkez Bankası'nın 150 Milyarlık Kredi Fonunu TBMM'ye Taşıdı: 'Bu Fondan Kimler Yararlandı?'

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan; Türkiye'ye döviz girdisi sağlayacak yatırımcı ve turizmcilere yönelik 150 milyar lira büyüklüğündeki kredi fonundan kimlerin yararlandığını TBMM gündemine taşıdı. Emre, "150 milyar liralık fondan faydalanan şirketler arasında, bakan düzeyinde kamu görevi yürüten kişilerin, ortak ya da hisse sahibi olduğu şirketler var mıdır? Varsa hangileridir ve kullandırılan kredi miktarı kaç liradır?" diye sordu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru öneresi sunan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, "Merkez Bankası kapsamında açıklanan bu fondan şu ana kadar kimlerin ne kadar miktarda yararlandığı kamuoyunun merak ettiği konuların başında gelmekte. Bu kapsamdaki iddialardan biri, bakanlık görevinde bulunan isimlerin de hisse sahibi olduğu şirketler aracılığıyla bu krediden yararlandığı yönünde" dedi. Zeynel Emre önergesinde şunları kaydetti:

"KRİZİN SEBEBİ 'TEK ADAM' DÜZENİ"

"Türkiye ekonomisi; AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, iktisat biliminde karşılığı olmayan, 'faiz sebep enflasyon sonuç' görüşündeki ısrarı nedeniyle gerçek bir krize girmiş durumda. Başta enerji olmak üzere hemen hemen tüm girdilerin maliyetlerinde yüzde 100'ü aşan artışlar yaşanmış, dışa bağımlılığın maliyeti daha da yükselmiştir.

Özünde 'tek adam' rejimini öngören 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dört yıl önce geçildiğinde 1 dolar 4,5 lira, benzinin litresi 6.24 lirayken bugün 1 dolar 17,3, benzinin litre fiyatı ise 30 lira civarında. Sistemi savunanların iddia ettiğinin aksine hem yabancı paralarda hem de akaryakıt fiyatlarında tarihi yükselişler yaşandı.

'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin asıl neden olduğu ekonominin içine girdiği kriz, Türkiye'ye uluslararası alanda da güvenin sarsılmasına, buna paralel olarak yabancı yatırımcıların başka ülkeleri tercih etmesine ve Türkiye hazinesindeki döviz rezervlerinin, dövizi düşürme amacı doğrultusunda erimesine yol açıldı.

Gelinen noktada Türkiye ekonomisine acil döviz girişi sağlamak için çeşitli kararlar alınmaya başlandı. Bunlardan biri de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yılın Nisan ayında döviz girişi sağlayacak yatırımcılara yönelik açıkladığı, Merkez Bankası kapsamındaki 150 milyar liralık kredi fonuydu. Buna göre, ithal ikamesine dönük yatırım yapacak ve döviz gelir taahhüdü bulunan yatırımlara ihracatçılara 100 milyar, turizmcilere de 50 milyar lira kredi sağlanacak."

"BAKANLARIN ORTAK YA DA HİSSE SAHİBİ OLDUĞU ŞİRKETLER VAR MI?"

CHP'li Emre'nin Bakan Nebati'ye yönelttiği sorular şöyle:

"Merkez Bankası kapsamında açılan 150 milyar liralık kredi fonundan, 15 Haziran 2022 tarihi itibariyle kullandırılan kredi miktarı ne kadardır? 150 milyar liralık fondan yararlanan şirketler hangileridir ve aldıkları kredi miktarı ne kadardır? 150 milyar liralık fondan faydalanan şirketler arasında, bakan düzeyinde kamu görevi yürüten kişilerin, ortak ya da hisse sahibi olduğu şirketler var mıdır? Varsa hangileridir ve kullandırılan kredi miktarı kaç liradır?"

ANKA / Güncel