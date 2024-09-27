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Zeybek Gösterisi Sırasında Hareketli Anlar: Sokak Köpeği Sahneye Çıktı

Zeybek Gösterisi Sırasında Hareketli Anlar: Sokak Köpeği Sahneye Çıktı
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İzmir'deki Bornova Açık Hava Tiyatrosu'ndaki zeybek gösterisi sırasında sahneye çıkan sokak köpeği, izleyicileri gülümsetti. Dans ekibinin sanat yönetmeni, böyle bir olayla kariyerinde karşılaşmadığını belirtti.

İZMİR'de Bornova Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelenen zeybek gösterisi sırasında sahneye çıkan sokak köpeği, izleyicileri gülümsetti. O anlar kameralara yansıdı.

Bornova Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelenen zeybek gösterisi sırasında sahneye çıkan can dostu, izleyicilere ve dansçılara tebessüm ettirdi. Ekibin gösterisi sırasında sahnede dolaşarak dansçıları koklayan sevimli sokak köpeği, gösteri sonunda izleyiciler tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

Dans ekibinin sanat yönetmeni Serhat Turak, "20 senelik dansçılık kariyerimde hiç böyle bir olayla karşılaşmamıştım. Programımızın zeybek sahnesinde dansçılarımızın yanına küçük dostumuz geldi. Sevimli köpek, dansçılarımızı tanımak için kendilerine yanaşıp onları kokladı, bu esnada ekibimiz koreografiyi bozmadan sadece gülümseyerek küçük dostumuzu profesyonelce karşıladı. Hem bizim için hem de seyircilerimiz için çok keyifli bir tecrübe oldu" dedi.

Sokak köpeğin sahnedeki oyuncuları tek tek dolaşarak koklaması kameralara yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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