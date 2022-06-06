Zerzevan Kalesi, "Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği"ne hazırlanıyor - Haberler

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Zerzevan Kalesi, "Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği"ne hazırlanıyor

AA - Osman Bilgin - Güncel
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Zerzevan Kalesi, 'Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne hazırlanıyor

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, 2022 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği öncesi Zerzevan Kalesinde incelemelerde bulundu.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, 2022 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği öncesi Zerzevan Kalesinde incelemelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Türkiye Uzay Ajansının (TUA) destek ve katkılarıyla düzenlenecek olan etkinlik bu yıl 9-12 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Vali Su 3 bin yıllık Zerzevan Kalesini ziyaretinde gözlem etkinliği ile ilgili devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun'dan da yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Su, Coşkun ve ekibine başarı diledi.

Vali Su'ya incelemelerinde Vali Yardımcısı Ömer Coşkun ve Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı eşlik etti.

AA / Osman Bilgin - Güncel

Ali İhsan Su Diyarbakır gençlik su Güncel Haberler

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