Zerrin Özer'den yeni şarkı müjdesi

Şarkının klibi Erkan Nas yönetmenliğinde çekildi. Özer, video çekimlerinde yeni şarkısı için oldukça heyecanlı olduğunu dile getirdi. Sanatçı, sözlerine şöyle devam etti:

"Yeni bir tarz ve yeni bir Zerrin Özer'le 4 Ağustos'ta müzikseverlerin karşısında olacağım. Bu dahil olmak üzere bir sonraki şarkılarımla Z kuşağıyla tanışmak istiyorum.

Z kuşağı diyorum ama ben aslında tüm kuşakların sanatçısıyım. Herkese hitap etmek istiyorum. Buradan mutluluğumu da sizlerin aracılığıyla paylaşmak istiyorum. İçim kıpır kıpır."