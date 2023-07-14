Zerrin Özer'den yeni şarkı müjdesi
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Zerrin Özer, Erkan Nas yönetmenliğinde çekilen yeni şarkısının heyecanını paylaştı.
Şarkının klibi Erkan Nas yönetmenliğinde çekildi. Özer, video çekimlerinde yeni şarkısı için oldukça heyecanlı olduğunu dile getirdi. Sanatçı, sözlerine şöyle devam etti:
"Yeni bir tarz ve yeni bir Zerrin Özer'le 4 Ağustos'ta müzikseverlerin karşısında olacağım. Bu dahil olmak üzere bir sonraki şarkılarımla Z kuşağıyla tanışmak istiyorum.
Z kuşağı diyorum ama ben aslında tüm kuşakların sanatçısıyım. Herkese hitap etmek istiyorum. Buradan mutluluğumu da sizlerin aracılığıyla paylaşmak istiyorum. İçim kıpır kıpır."
Kaynak: Magazinkolik / Güncel