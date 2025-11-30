Zernek Barajı'na Düşen Araçta İki Kayıp, Bir Kişiyi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

(VAN) - Hakkari'den Van'a giden bir araç Zernek Barajı'na düştü. Araçta bulunan 3 kişiden 2'si ölü olarak çıkarılırken, kayıp olan 1 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaza, saat 10 civarında Van- Hakkari kara yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Hakkari'den Van istikametine seyir halinde olan bir araç, Zernek Barajı mevkiinde virajı alamayarak baraj gölüne uçtu.

İlk belirlemelere göre araçta 3 kişi bulunuyordu. İhbar üzerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Araçta bulunan 2 kişi barajdan ölü olarak çıkarılırken, kayıp olan 1 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.