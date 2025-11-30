Zernek Barajı'na Düşen Araçta İki Kayıp, Bir Kişiyi Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Hakkari'den Van'a giden bir aracın Zernek Barajı'na düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
(VAN) - Hakkari'den Van'a giden bir araç Zernek Barajı'na düştü. Araçta bulunan 3 kişiden 2'si ölü olarak çıkarılırken, kayıp olan 1 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaza, saat 10 civarında Van- Hakkari kara yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Hakkari'den Van istikametine seyir halinde olan bir araç, Zernek Barajı mevkiinde virajı alamayarak baraj gölüne uçtu.
İlk belirlemelere göre araçta 3 kişi bulunuyordu. İhbar üzerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Araçta bulunan 2 kişi barajdan ölü olarak çıkarılırken, kayıp olan 1 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.