Zerin'i öldürmekle suçlanan sevgilisi: Parmağım dahi dokunmadı

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde 2'nci kattaki evinin penceresinden düşen Zerin Kılınç'ın (36) ölümüne ilişkin davada tutuklu yargılanan ve savcının mütalaasında, 'maktulü iterek yere düşüp ölümüne sebep olduğu' ifadesine yer vererek ağırlaştırılmış müebbet istediği sevgilisi Yılmaz Sazak (34), duruşmada, "Parmağım dahi dokunmadı. Ona böyle bir zarar geleceğini bilseydim; kendimi atardım. Ona zarar gelmesini istemezdim. Sevdiğim kadından dolayı böyle bir olayla karşı karşıya kalmam da ayrıca çok acı" dedi.

Emek Mahallesi'nde sevgilisi Yılmaz Sazak ile oturan, 12 yaşında kız çocuğu annesi Zerin Kılınç, geçen yıl 20 Haziran'da saat 21.30 sıralarında binanın 2'nci katındaki evinin penceresinden düştü. Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kılınç, kurtarılamadı. İlk otopsi incelemesinde; Kılınç'ın yüksekten düşmeye bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi. Evdeki incelemede de yerde ve kapıda kan lekeleri, cam kırıkları, kırılmış kül tablası olduğu tespit edildi. İfadesi alınıp, serbest bırakılan Yılmaz Sazak, 7 ay sonra yeniden gözaltına alındı. Sazak, bu kez 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.