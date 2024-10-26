Aydın'da asansör kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Zeren Ertaş, ölüm yıl dönümünde anıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim 2023'te meydana gelen asansör kazasında hayatını kaybeden üniversitenin İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki Ertaş için, Aytepe Merkez Kampüsü'nde anma programı düzenlendi.

Programa üniversite öğrencilerinin yanı sıra anne Serpil ve baba Akın Ertaş da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Ertaş'ın aralarından ayrılmasının derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Üniversitedeki bir dersliğe Ertaş'ın adını verdiklerini hatırlatan Kent, "Zeren Ertaş'ın adını üniversitemiz dersliğinde yaşatarak onun anısını daima canlı tutmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.