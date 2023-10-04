Zeray İnşaat, Dilasa Orman projesini tanıttı

"Çevreye duyarlı sağlıklı ev" mottosuyla konut sektörüne yeni bakış açısı kazandırmayı hedefleyen Zeray, Dilasa Orman projesini tanıttı.

Zeray AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray, Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Zeray Dilasa Orman Satış Ofisi'nde yapılan tanıtım törenindeki konuşmasında, projenin, sektördeki dönüşüme öncülük eden misyonla, sağlık ve doğa konseptine uygun olarak geliştirildiğini, tabiatla bütünleşebilen, çevreye saygılı ve modern tasarıma sahip olduğunu belirtti.

Kocaeli'nin, Türkiye'nin en kıymetli lokasyonlarından ve ülke ekonomisinin amiral gemisi niteliğindeki şehri olduğunu belirten Zeray, "Asya ile Avrupa'nın kara, deniz, hava ve demir yolu ulaşımının kesiştiği nokta olmasının yanı sıra bir yanda muhteşem Karadeniz sahilleri, bir yanda Marmara denizi, bir yanda Sapanca Gölü, bir yanda kış turizminin merkezlerinden Kartepe ve sırtını Samanlı Dağları'na yaslamış eşsiz noktada yer alıyor. Dilasa Orman projemiz de Kocaeli'nin en özel konumunda, tabiatın içinde, doğanın ve mimarinin ortak büyüsünü aynı anda sunuyor. Adeta şehrin değerine değer katan mimariyle insanımız için en güzelini sunmak Zeray'ı sektörde farklılaştırıyor." diye konuştu.

Zeray, gayrimenkul sektöründe 15 yılı geride bıraktıklarına değinerek, Başiskele'de yükselecek yeni projeyle, ilçede hayata geçirdikleri "Zeray County Bahçecik Zeray Güneşi, Zeray Perla, Zeray Korupark, Zeray Şehristan Konakları, Zeray Kent, Gülistan Konakları, Delal Garden, Zeray Bella Bahçecik" projeleri gibi özgün konsept oluşturduklarını kaydetti.

Daha önce geliştirdikleri projelerde yatırımcılara yüksek prim sağladıklarına işaret eden Zeray, şöyle devam etti:

"Dilasa Orman projemizde de yüksek getiri fırsatı yatırımcılarımızı bekliyor. Hiçbir dönemde kendi yatırım programımızdan sapmadığımız gibi bu süreçte de üretmeye planlarımız dahilinde devam ediyoruz. Temalı ve markalı projelerimizle insanımızı hak ettiği nitelikli yaşam alanlarıyla buluşturuyoruz. Ev alırken, yatırım yapmakla hayatınızı yaşamak arasında seçim yapmak zorunda kalmadığınız efektif projelerimizle her yönden kazandırmayı hedefliyoruz."

"Doğayla uyum ve yatırımın buluştuğu nokta"

Zeray İnşaat Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Aytül Ayhan da projeyi, "doğayla uyum ve yatırımın buluştuğu nokta" olarak nitelendirdi.

Salgın sürecinde değişimin hızlandığı gayrimenkul sektöründe yeşil dönüşüm, sağlıklı yaşam, erişilebilir ve yaşanabilir konut ihtiyacının daha sık konuşmaya başladığına değinen Ayhan, "Nüfus ve iklim değişikliği, deprem ve yeni ekonomik modeller, konut piyasasını yeniden şekillendirirken, yeni geliştirilen konut projelerinin değişen talepleri karşılaması ve geleceğin ihtiyaçlarına hitap eder nitelikte olması önem kazandı." şeklinde konuştu.

Ayhan, projeyi sektördeki dönüşüme öncülük eden misyonla, sağlık ve doğa konseptine uygun olarak bölgelerdeki beklenti ve ihtiyaçları derinlemesine analiz ederek tasarladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"El değmemiş doğal ormanın adeta kalbinde konumlanan projemiz, dikkat çekici zerafete sahip modern mimarisinin yanı sıra zengin sosyal donatılarıyla da beğeni topluyor. Bu nedenle Dilasa Orman, sadece Kocaeli'den değil tüm Türkiye ve yurt dışından da büyük ilgi görüyor. Dilasa Orman, nefes alan ve aldıran yaşam alanlarına, zengin sosyal imkanlara sahip proje olarak fark yaratıyor."

Her yaştan insanın ihtiyaçlarına cevap veriyor

Zeray Dilasa Orman Satış Müdürü Gonca Yaman, projenin, geniş peyzaj alanlarıyla açık havada sakin ve seçkin atmosfer sunduğunu anlattı.

Dilasa Orman'ın, doğanın yanı başında yüzme havuzları, yürüyüş yolları, parkları, dinlenme alanları, süs havuzları, tenis kortu, basketbol sahası, fitness salonu, pilates ve yoga odası, açık ve kapalı çocuk oyun parklarıyla her yaştan insanın ihtiyaçlarına ayrı ayrı cevap verdiğine dikkati çeken Yaman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Projenin merkezi boyunca konumlandırılan süs havuzları ile aile yaşamını merkezine alan Zeray Dilasa Orman, sakinlerine suyun sağladığı dinginlik ve huzur hissi ile tabiatın eşsiz ambiyansını sunuyor. Doğayla baş başa kalmak isteyen yerli ve yabacı birçok kişinin uğrak noktası Yuvacık Barajı'na 5 dakika mesafede yer alan Dilasa Orman, İstanbul ve Ankara'nın kolay ulaşım rotasında bulunan ve çarpıcı doğaya sahip Sapanca Gölü'ne 20 dakika, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'ya 15 dakika, kış tatili denilince ilk akla gelen merkezlerden Kartepe'ye 25 dakika mesafede bulunuyor."

Çevreye saygıya odaklanarak 65 bin metrekare alana inşa edilen Dilasa Orman, farklı ihtiyaçlara çözüm sunan daire alternatifleriyle dikkati çekiyor. 20 blokta 660 daire bulunan projede, katta 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daire seçeneklerinin yanı sıra katta villa konforu sunan bahçe dubleks ve panoramik manzarasıyla göz kamaştıran teras dubleks olarak tasarlanan daireler de yer alıyor.

Zeray İnşaat Medya ve Planlama Yöneticisi Yasemin Dinçok'un organizasyonuyla lansmanı yapılan projenin, 30 Aralık 2024'te tamamlanması planlanıyor.