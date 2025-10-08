Zeray Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor

Adana'da 56 kişinin hayatını kaybettiği Zeray Apartmanı'nın bir blokunun depremde yıkılmasına ilişkin davada, binayı inşa eden kooperatifin kurucularından ve ikinci başkanı tutuklu Ali Şevik ile tutuksuz fenni mesul inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı ve 9 eski kamu görevlisinin yargılanmasına devam edildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Ali Şevik cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz yargılanan Mustafa Çampınarı ile dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürleri Alim Erdoğan, Fevzi Fikret Ünal ve Sevda Örün ile eski belediye çalışanı inşaat mühendisi Hüseyin Özü, büro personeli Abdullah Sancar, mimar Ayça Katlav, elektrik mühendisi Halil Yılmaz, makine mühendisi Ali Can Altınkılıç, iskan komisyonu üyesi Mustafa Can Eren ile taraf avukatları ve bazı müştekiler duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada savunması alınan dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürlerinden Fevzi Fikret Ünal inşaat alanını yerinde denetlemek gibi bir görevinin olmadığını öne sürerek, "Benim görevim bana bağlı olan ekiplerin sevk ve idaresini sağlamaktır. Örneğin ben inşaat alanına giden ekiplerin bölgeye ulaşması için araç sağlarım. İskan raporunda imzası olan kişilerin denetim yerine gidip gitmediğini bilemem. Binanın yıkılmasında benim bir sorumluluğum ve kusurum yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Savunmaları alınan diğer 8 eski kamu görevlisi sanık ise dosyadaki aleyhe olan hususları kabul etmediklerini ve binanın yıkılmasında bir kusurlarının olmadığını ileri sürerek beraat talebinde bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ali Şevik, suçlamaları kabul etmediğini ve müteahhit olmadığını anlatarak, "Önceki celselerde yaptığım savunmamı tekrar ederim. Ben kooperatif başkanlığı yaptığım. Kaçma şüphem yoktur. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Tutuksuz sanık Mustafa Çampınarı da beraatini ve hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi.

Müştekiler ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına, esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın taraflarına gönderilmesine karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürlerinden Fevzi Fikret Ünal ile eski belediye çalışanı elektrik mühendisi Halil Yılmaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına, esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcıya gönderilmesine ve sanıkların mevcut halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Zeray Apartmanı'nın bir blokunda 56 kişi hayatını kaybetmiş, apartmanı inşa eden kooperatifin kurucularından Ali Şevik 16 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Fenni mesul inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Öte yandan Zeray Apartmanı B Blok'un yıkılmasıyla ilgili dönemin 9 kamu görevlisi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle ana davayla birleştirme talebiyle hazırlanan iddianame Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.