Zengin tarihi dokusuyla Mardin'de bayram tatili yoğunluğu

Zengin tarihi dokusu ile Mardin, Ramazan Bayramı ve okullardaki ara tatil dolayısıyla çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Zengin tarihi dokusu ile Mardin, Ramazan Bayramı ve okullardaki ara tatil dolayısıyla çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle son yılların cazibe merkezi haline gelen hoşgörü kenti Mardin'e, turistlerin ilgisi her geçen gün artıyor.

Yaklaşık 12 bin 500 yatak kapasiteli 60 otelin hizmet verdiği kentte, tarihi sokak ve caddeler, Cumhuriyet Meydanı, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi ile Deyrulzafaran Manastırı gibi çok sayıda mekanda Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk oluştu.

"Bayram ve ara tatil bizim için bir fırsat oldu"

Aydın'dan ailesiyle gelen Ender Raşit Aya, AA muhabirine, kentin farklı etnik yapıları bir arada barındırdığını, bu nedenle ender bir kent olduğunu söyledi.

Aya, "Mardin'i bayram tatilini geçirmek için tercih ettik. Çok beğendik, tarihi olan bir şehir. Tarihi yapısıyla ülke için bir zenginlik. Herkesin burayı görmesi lazım." dedi.

Tekirdağ'dan gelen Sadife Kartal, doğu bölgesini gezdiklerini, Diyarbakır, Şanlıurfa'nın ardından Mardin'e geldiklerini belirtti.

Mezopotamya'nın uygarlık topraklarını çok beğendiklerini aktaran Kartal, "Bayram ve ara tatil bizim için bir fırsat oldu. Yemek kültürünü de tarihi yerlerini de beğendik." diye konuştu.

Nevşehir'den gelen Ayten Duran da çok beğendikleri Mardin'den etkilendiklerini anlattı.

Doluluk oranı yüzde 80

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Gürgör, kentte şu anda doluluk oranının yüzde 80 olduğunu bildirerek, misafirlerin tarihi konak ve butik otelleri çok sevdiğini dile getirdi.

Ziyaretçi yoğunluğunun esnafın yüzünü güldürdüğünü belirten Gürgör, "İnanç ve kültür turizminin merkezi Mardin her zaman ilgi görmeye devam edecek." dedi.

"Beklentimizin de üstünde bir hareketlilik oldu"

Turizm acentesi yetkilisi İsmail Sincar, Ramazan Bayramı'nı turizm konusunda çok güzel geçirdiklerini söyledi.

Kentin son yıllarda turizm konusunda yakaladığı yükselişi sürdürdüğünü aktaran Sincar, şunları kaydetti:

"Çok ciddi bir kalabalık var. Kentimize gelen misafirlerimize 'Hoş geldiniz.' diyoruz. Herkesi kentimize bekliyoruz. Bayramda beklentimizin üstünde bir hareketlilik oldu. Doluluk oranları yüzde 80 seviyesinde. İnşallah daha iyi seviyelerde olacaktır."