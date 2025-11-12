Zengezur Koridoru'nun İnşaat Tarihi Açıklandı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Zengezur Koridoru olarak da nitelendirilen Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'nın (TRIPP) inşaatının 2026'nın ikinci yarısında başlayacağını bildirdi.

Paşinyan, parlamentoda konuşma yaparak hükümetin çalışmaları hususunda bilgi verdi ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

TRIPP'le ilgili soruyu yanıtlayan Paşinyan, "Çalışmalar planlandığı şekilde ilerliyor. TRIPP'in inşaatı 2026'nın ikinci yarısında başlayacak. Takvime uygun hareket ediyoruz ancak bu tür projelerde genellikle küçük zaman kaymaları yaşanabiliyor." ifadelerini kullandı.

Paşinyan, TRIPP'teki demir yolu hattının Sovyet döneminde kullanılan eski hat üzerinden geçeceğini, doğal gaz ve elektrik hatlarının ise coğrafi etkenler nedeniyle daha kuzeyden geçmesinin planlandığını belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde 8 Ağustos'ta Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği 3'lü zirvede, Azerbaycan'ın ana karası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında engelsiz bağlantıyı sağlayacak TRIPP'in hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

Zengezur Koridoru olarak da adlandırılan bu hat kapsamında demir yolu, kara yolu, enerji ve iletişim altyapılarının oluşturulması amaçlanıyor.