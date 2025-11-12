Haberler

Zengezur Koridoru'nun İnşaat Tarihi Açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Zengezur Koridoru'nun inşaatına 2026'nın ikinci yarısında başlanacağını duyurdu. Paşinyan, proje için planlamaların düzgün gittiğini belirtti ve altyapının detaylarına ilişkin bilgiler verdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Zengezur Koridoru olarak da nitelendirilen Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'nın (TRIPP) inşaatının 2026'nın ikinci yarısında başlayacağını bildirdi.

Paşinyan, parlamentoda konuşma yaparak hükümetin çalışmaları hususunda bilgi verdi ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

TRIPP'le ilgili soruyu yanıtlayan Paşinyan, "Çalışmalar planlandığı şekilde ilerliyor. TRIPP'in inşaatı 2026'nın ikinci yarısında başlayacak. Takvime uygun hareket ediyoruz ancak bu tür projelerde genellikle küçük zaman kaymaları yaşanabiliyor." ifadelerini kullandı.

Paşinyan, TRIPP'teki demir yolu hattının Sovyet döneminde kullanılan eski hat üzerinden geçeceğini, doğal gaz ve elektrik hatlarının ise coğrafi etkenler nedeniyle daha kuzeyden geçmesinin planlandığını belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde 8 Ağustos'ta Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği 3'lü zirvede, Azerbaycan'ın ana karası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında engelsiz bağlantıyı sağlayacak TRIPP'in hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

Zengezur Koridoru olarak da adlandırılan bu hat kapsamında demir yolu, kara yolu, enerji ve iletişim altyapılarının oluşturulması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan bir deprem daha! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Divan Kurulu toplantısında Barış Alper Yılmaz ve Icardi tartışması

İki yıldız isim için söylediği sözlerden sonra ortalık karıştı
Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi

Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi
Sedat Peker, Furkan Bölükbaşı konusunda tavrını belli etti

Sedat Peker, Furkan Bölükbaşı konusunda tavrını belli etti
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Galatasaray Divan Kurulu toplantısında Barış Alper Yılmaz ve Icardi tartışması

İki yıldız isim için söylediği sözlerden sonra ortalık karıştı
Sergen Yalçın, Jurasek'e kapıyı gösterdi

Yıldız isme kapıyı gösterdi! Ocak ayında takımdan ayrılacak
Zamana oynamak isteyen kaleciden görülmemiş taktik

Zaman geçirmek isteyen kaleciden görülmemiş taktik
Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi

ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Peru'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 37 ölü

Ülke şokta! Katliam gibi kazada çok sayıda can kaybı var
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
Polislere maaş promosyonu müjdesi! Tarih belli oldu

Polislere müjde! İşte hesaplara yatacağı tarih
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

20 şehit verdiğimiz uçak neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.