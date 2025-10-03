Zeliha Özer: Kanseri Yenmek İçin Hayata Sarıldım

Kırklareli'nde yaşayan 65 yaşındaki iki çocuk annesi Zeliha Özer, erken evrede teşhis edilen ve tedavi sonucu yendiği meme kanserinin ardından 18 yıldır yaşamını sağlıklı şekilde sürdürüyor.

Özer, 2000 yılında koltuk altında bir kitle olduğunu fark ederek Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Tetkiklerin ardından Özer'e meme kanseri teşhisi konuldu.

Hastalığı erken evrede belirlenen Özer, 2007'de sona eren tedavi süreciyle kanseri yendi.

Zeliha Özer, AA muhabirine, hastalığı duyduğunda aklına ilk olarak iki evladının geldiğini, en zor anının da çocuklarıyla hastalık haberini paylaşmak olduğunu söyledi.

Çocukları için yaşamak zorunda olduğunu düşünüp hayata sarıldığını belirten Özer, bu şekilde hastalığın üstesinden gelmeyi başardığını anlattı.

Kanserle mücadelede erken tanının önemine vurgu yapan Özer, "Onu kabullenmek zorundaydım çünkü çocuklarım vardı. Onları düşünmek zorundaydım. 'Ben bunu yeneceğim' dedim. Çünkü kanser denilince insanlar korkuyor ama o kadar da korkmaya gerek yok, tedavini olacaksın." dedi.

"Hayata daha çok sarıldım"

Tedavi sürecinin zorlu geçtiğini dile getiren Özer, "Tedavi sürecimde saçlarım da döküldü, kaşlarım da. Saçlarım döküldüğünde o kadar çok zoruma gitmedi ama kaşlarım döküldüğünde çok zoruma gitti. 'Yaşamak zorundayım.' diye geçti hep aklımdan. 'Ben kanserim, öleceğim.' diye hiçbir kere aklıma getirmedim çünkü ne güzel doktorlar, hastaneler var. Herkesin gitmesini tavsiye ederim." diye konuştu.

Kontrollerini aksatmadığını, moralini hep yüksek tuttuğunu aktaran Özer, "Daha çok hayata sarıldım. Daha çok kurslara gittim. Kendimi içeri kapatmadım. Yaşım 65 ama kurslara gidiyorum. Benim için hem eğlence hem moral oluyor." dedi.

Zeliha Özer, kanser hastalarının kendilerini eve kapatmaması gerektiğini sözlerine ekledi.