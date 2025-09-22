Zelenskiy: Zaporijya'daki Hava Saldırısında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Zaporijya kentine gerçekleştirdiği hava saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rusların gece saatlerinde Ukrayna'nın birçok bölgesine hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

Rusların Zaporijya'ya yönelik gerçekleştirdiği saldırı sonucu 3 kişinin öldüğünü kaydeden Zelenskiy, "Sivil altyapıya ve evlere güdümlü bombalar atılıyor." ifadesini kullandı.

Zaporijya'daki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Zelenskiy, Rusların ayrıca Dnipropetrovsk, Sumi, Harkiv ile Kiev ve Herson bölgelerine doğru yaklaşık 140 insansız hava aracı (İHA) fırlattığını kaydetti.

Zelenskiy, paylaşımında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80'inci toplantısı öncesi Rusya'nın saldırılarına dikkati çekerek, "Bu nedenle bu diplomatik haftanın etkili olması çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.