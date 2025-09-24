Zelenskiy: Yeni Güvenlik Mimarisi Gerekiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın savaş alanını genişletmeye çalıştığını kaydederek, yeni bir güvenlik mimarisinin inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

ABD'nin New York kentinde gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda katılımcılara hitap eden Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü, son dönemlerde Rus insansız hava araçlarının (İHA) Avrupa ülkelerinin hava sahasında da tespit edildiğini anlattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sürdürmek istediğini savunan Zelenskiy, "Artık Rus insansız hava araçları Avrupa üzerinde uçuyor ve Rus operasyonları birçok ülkeye yayılıyor. Putin bu savaşı sürdürmek, genişletmek istiyor. Kimse kendini güvende hissedemez. Yeni bir güvenlik mimarisi inşa etmeliyiz." diye konuştu.

Rus ordusunun ayrıca Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) yakın alanlarda saldırılar düzenlemeye devam ettiğini kaydeden Zelenskiy, bunun herkes için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Uluslararası kurumlara eleştiri

Zelenskiy konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir yıl önce özellikle Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'mizi işgali nedeniyle bir radyasyon kazası riski konusunda dünyayı uyarmıştım. Ancak hiç bir şey değişmedi. Daha dün santralde bir elektrik kesintisi daha yaşandı. Rusya, santralin yakınlarına bile bombardıman yapmaya devam ediyor. Uluslararası kurumlar çok zayıf olduğu için bu çılgınlık devam ediyor."

Zelenskiy, "Sudan, Somali, Filistin veya savaş yaşayan herhangi bir ülke BM'den gerçekten ne bekleyebilir? Onlarca yıldır sadece açıklamalar (var)." yorumunu yaptı.

Hamas tarafından esir alınan kişilerin tamamının henüz serbest bırakılmadığını aktaran Zelenskiy, "İsrail'e bakalım, artık iki yıl geçti ama esirler serbest bırakılmadı. Onların serbest kalması lazım." dedi.

Rusya'nın ayrıca Moldova için de tehdit oluşturduğunu savunan Zelenskiy, "Moldova, Rus müdahalesine karşı kendini tekrar savunuyor. Moldova'ya yardım ediyoruz, ancak Rusya, Moldova'yı İran'ın bir zamanlar Lübnan'a yaptığı bir duruma dönüştürmeye çalışıyor. Küresel tepki bir kez daha yetersiz kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın daha önce Rusya ile savaş yaşandıktan sonra Gürcistan'a gereken desteği vermediğini ve artık bu ülkenin Rus etkisine "bağlı" olduğunu savunan Zelenskiy, Avrupa'nın "Moldova'yı kaybetmemesi" gerektiğini ifade etti.

"Bu savaş her yıl devam ettikçe silahlar daha da ölümcül hale geliyor"

Artık dünya genelinde İHA üretiminin "çok daha ucuz ve kolay" olduğunu ve saldırılarının gittikçe daha da tehlikeli olmaya başladığını belirten Zelenskiy, "İHA'ların İHA'lara karşı savaşmaya, kritik altyapılara saldırmaya ve insanları hedef almaya başlaması an meselesidir. Yapay zeka sistemlerini kontrol edecek birkaç kişi dışında, tamamen otonom bir şekilde, insan müdahalesi olmadan (çalışacaklar)." şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın kendini savunmak ve Rus hedeflerine saldırı düzenlemek için kendisi de İHA ve benzeri sistemleri üretmek zorunda kaldığını belirten Zelenskiy, "Eğer Putin bu geniş kapsamlı saldırıyı, bu tam ölçekli savaşı başlatmasaydı bunların hiçbiri olmazdı. Bu savaş her yıl devam ettikçe silahlar daha da ölümcül hale geliyor. Bunun tek sorumlusu Rusya." ifadelerini kullandı.

"Silah ihracatımızı açmaya karar verdik"

Ülkesinde savaşın sürdüğünü anımsatan Zelenskiy, aynı zamanda yerli silah üretmeye de devam ettiklerini söyledi.

Müttefik ülkelere Ukrayna menşeli silahları satmak istediklerini aktaran Zelenskiy, "Silah ihracatımızı açmaya karar verdik. Bunlar gerçek çatışmalarda kanıtlanmış güçlü sistemlerdir. Ortaklarımıza güvenilir ve modern olduklarını göstermek istiyoruz." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın güçlü güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunu kaydederek, "Bugün, kendimizden başka kimse güvenliği garanti edemez. Sadece güçlü ittifaklar, sadece güçlü müttefikler ve kendi silahlarımız lazım." değerlendirmesinde bulundu.