Üye Girişi
Haberler

Zelenskiy ve Zurabişvili, Rutte'yi NATO Genel Sekreteri olarak tebrik etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Hollanda Başbakanı Rutte'yi NATO'nun yeni Genel Sekreteri olarak atanmasından dolayı tebrik etti. Zelenskiy ve Zurabişvili, Rutte'nin liderlik yeteneklerini ve NATO'ya katkılarını takdir ettiklerini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi, NATO'nun yeni Genel Sekreteri olarak atanmasından dolayı tebrik etti.

Zelenskiy ile Zurabişvili, NATO'nun Genel Sekreteri olarak Hollanda Başbakanı Rutte'nin atanmasına ilişkin tebrik mesajları yayımladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Rutte ekim ayında Jens Stoltenberg'den bu görevi devraldığında, tüm Avrupa-Atlantik topluluğumuzda insanların ve özgürlüklerin korunmasını sağlamaya yönelik ortak çalışmalarımızın iyi bir hızla devam edeceğini öngörüyoruz. Mark Rutte'yi, geçen yıllarda kararlılığını ve vizyonunu birçok kez ortaya koymuş ilkeli ve güçlü bir lider olarak tanıyorum." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy mesajında ayrıca, NATO'nun geliştirilmesine sağladığı katkı ve Ukrayna'ya verdiği desteklerinden dolayı Stoltenberg'e teşekkür etti.

Rutte'yi tebrik eden Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili de sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Bu kritik ve çalkantılı zamanda, kalıcı barışın yeniden tesis edilmesine yardımcı olurken aynı zamanda demokrasi ve özgürlüğün korunmasında sizin rolünüz çok önemli olacaktır. Liderliğinizin, ittifakın genişlemesini sabırsızlıkla bekleyen bizler için yeni ve daha yakın bağlar kuran en büyük başarılardan biri olacağını umuyoruz."

Zurabişvili aynı zamanda görevinden dolayı Jens Stoltenberg'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Gürcistan Hollanda Ukrayna Nato Dış Politika Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

 Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

 Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 eşleşmeleri! Kim kiminle eşleşti? 27 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Beşiktaş stadı yangın söndü mü? Tüpraş Stadı yangın son durum ne? Yangın neden çıktı? #128680 27 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Mersin deprem mi oldu? SON DAKİKA Mersin deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? 27 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 27 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Gürcistan Müslüman mı, dini ne?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title