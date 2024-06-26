Zelenskiy ve Zurabişvili, Rutte'yi NATO Genel Sekreteri olarak tebrik etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi, NATO'nun yeni Genel Sekreteri olarak atanmasından dolayı tebrik etti.

Zelenskiy ile Zurabişvili, NATO'nun Genel Sekreteri olarak Hollanda Başbakanı Rutte'nin atanmasına ilişkin tebrik mesajları yayımladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Rutte ekim ayında Jens Stoltenberg'den bu görevi devraldığında, tüm Avrupa-Atlantik topluluğumuzda insanların ve özgürlüklerin korunmasını sağlamaya yönelik ortak çalışmalarımızın iyi bir hızla devam edeceğini öngörüyoruz. Mark Rutte'yi, geçen yıllarda kararlılığını ve vizyonunu birçok kez ortaya koymuş ilkeli ve güçlü bir lider olarak tanıyorum." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy mesajında ayrıca, NATO'nun geliştirilmesine sağladığı katkı ve Ukrayna'ya verdiği desteklerinden dolayı Stoltenberg'e teşekkür etti.

Rutte'yi tebrik eden Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili de sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Bu kritik ve çalkantılı zamanda, kalıcı barışın yeniden tesis edilmesine yardımcı olurken aynı zamanda demokrasi ve özgürlüğün korunmasında sizin rolünüz çok önemli olacaktır. Liderliğinizin, ittifakın genişlemesini sabırsızlıkla bekleyen bizler için yeni ve daha yakın bağlar kuran en büyük başarılardan biri olacağını umuyoruz."

Zurabişvili aynı zamanda görevinden dolayı Jens Stoltenberg'e teşekkür etti.