Zelenskiy ve Trump, Ukrayna'nın Hava Savunmasını Görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirme konusunu ele aldı. Zelenskiy, Trump'a Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik Rus saldırıları hakkında bilgi vererek destekleri için minnettarlığını ifade etti.

Görüşmenin verimli geçtiğini aktaran Zelenskiy, Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden dolayı Trump'ı tebrik ettiğini kaydetti.

Zelenskiy, Orta Doğu'da savaşın durdurulabildiğini hatırlatarak, Rusya'nın başlattığı savaş da dahil olmak üzere diğer çatışmaların da sona erdirilebileceğini vurguladı.

Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik Rus hava saldırılarına dair Trump'a bilgi verdiğini belirten Zelenskiy, "Bize destek verme isteğinden dolayı Trump'a minnettarız. Hava savunmamızı güçlendirme olanaklarını ve bu doğrultuda hazırladığımız anlaşmaları görüştük." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, savaşın sona ermesi için Rusya'nın diplomatik yollara başvurması gerektiğini vurgulayarak, "Bu, gerektiğinde güç kullanılarak sağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
