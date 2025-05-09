Terör örgütü PKK, fesih kongresini topladı

Türkiye 40 yıllık beladan kurtuluyor! PKK fesih kongresini topladı
Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor

Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor
Pervin Buldan'a suikast girişimi mi oldu? DEM Parti'den beklenen açıklama geldi

Pervin Buldan'a suikast girişimi mi oldu? DEM Parti'den açıklama var
Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı

Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı

Zelenskiy ve Trump, Ukrayna'da Barış İçin Görüştü

Zelenskiy ve Trump, Ukrayna'da Barış İçin Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda barış görüşmelerini değerlendirdi. Zelenskiy, 30 günlük ateşkese hazır olduklarını belirtirken, Trump da barış sürecine destek olma niyetinde olduğunu ifade etti.

KİEV, 9 Mayıs (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İkili perşembe günkü görüşmede Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik çabaları değerlendirdi.

Zelenskiy sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Atılabilecek somut adımlar da dahil olmak üzere barışın sağlanması için gerekli çabaları ele aldık" dedi.

Zelenskiy, Trump'a "bugünden bile" 30 günlük bir ateşkese hazır olduklarını ve teklife Rusya'nın yanıtını beklediklerini söyledi.

Zelenskiy, Rusya'nın "tam ve koşulsuz bir ateşkesle başlayarak savaşı sona erdirme niyeti konusunda ciddi olduğunu" ortaya koyması halinde herhangi bir formattaki görüşmelere açık olduklarını da dile getirdi.

Trump ise barışın sağlanmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu kaydederek, Rusya-Ukrayna çatışmasında olası bir ateşkesi desteğini ifade etti.

İki taraf, Ukrayna parlamentosunun ABD-Ukrayna ekonomik ortaklık anlaşmasını onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Yeni Papa 14. Leo, Trump karşıtı çıktı

Yeni Papa'nın sevmediği lider! Paylaşımları ortaya çıktı
Türkiye'de otomotiv fabrikası kuracak olan BYD planlarını değiştirdi

Türkiye'de otomotiv fabrikası kuracak olan BYD planlarını değiştirdi
Şarkıcı Begüm Polat'a yasa dışı bahis soruşturması

Programda kullanılan bardak başını yaktı! Savcılık harekete geçti
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret

Burası Hindistan değil Türkiye! Seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.