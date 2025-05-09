Zelenskiy ve Trump, Ukrayna'da Barış İçin Görüştü

KİEV, 9 Mayıs (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İkili perşembe günkü görüşmede Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik çabaları değerlendirdi.

Zelenskiy sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Atılabilecek somut adımlar da dahil olmak üzere barışın sağlanması için gerekli çabaları ele aldık" dedi.

Zelenskiy, Trump'a "bugünden bile" 30 günlük bir ateşkese hazır olduklarını ve teklife Rusya'nın yanıtını beklediklerini söyledi.

Zelenskiy, Rusya'nın "tam ve koşulsuz bir ateşkesle başlayarak savaşı sona erdirme niyeti konusunda ciddi olduğunu" ortaya koyması halinde herhangi bir formattaki görüşmelere açık olduklarını da dile getirdi.

Trump ise barışın sağlanmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu kaydederek, Rusya-Ukrayna çatışmasında olası bir ateşkesi desteğini ifade etti.

İki taraf, Ukrayna parlamentosunun ABD-Ukrayna ekonomik ortaklık anlaşmasını onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.