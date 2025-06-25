Zelenskiy ve Trump Lahey'de Görüştü

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Lahey'deki NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ve ateşkes konuları ele alındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Lahey'de bir araya geldiğini bildirdi.

NATO'nun Lahey Zirvesi kapsamında Hollanda'da bulunan Zelenskiy, X hesabından yaptığı açıklamada, burada ABD Başkanı Trump ile görüştüğünü belirtti.

Trump ile uzun ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Zelenskiy, "Gerçekten önemli olan tüm konuları ele aldık." dedi.

Desteklerinden dolayı ABD ve Trump'a teşekkür eden Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin uygulanmasına yönelik konuları ele aldıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ateşkesin ve gerçek barışın nasıl sağlanacağını görüştük. Halkımızı nasıl koruyacağımızı konuştuk. Barışı daha da yakınlaştırmaya yönelik ilgi ve yardıma hazır olma durumunu takdir ediyoruz. Ayrıntılar gelecek."

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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