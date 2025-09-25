Haberler

Zelenskiy ve Şara, New York'ta Güvenlik Tehditlerini Görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, New York'ta Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya gelerek güvenlik tehditleri ve ülkeler arası işbirliğini ele aldı. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesisine yönelik ortak bir bildiri imzalandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, New York'ta, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldiğini duyurdu.

ABD'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştüğünü belirtti.

Zelenskiy, toplantıda Ukrayna ve Suriye'ye yönelik güvenlik tehditleri, bu tehditlerle mücadele ve ülkeler arasındaki işbirliği konularını ele aldıklarını belirterek, "Karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkiler kurma konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Görüşmede, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesine ilişkin ortak bildirinin de imzalandığını bildiren Zelenskiy, "Bu önemli adımdan memnuniyet duyuyoruz ve Suriye halkına istikrar yolunda destek vermeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
