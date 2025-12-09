Haberler

İtalya Başbakanı Meloni ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Roma'da yaptıkları görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamındaki gelişmeleri ele aldı. İki lider, müzakere sürecini ve Ukrayna için adil bir barışa ulaşma hedefini görüştü.

Avrupa başkentlerinde bir süredir temaslarda bulunan ve bu sabah da İtalya'nın başkenti Roma'ya gelen Zelenskiy, burada ev sahibi Meloni ile başbakanlık sarayı Chigi'de görüştü.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iki liderin, müzakere sürecinin ilerleyişini değerlendirdiği ve Ukrayna için adil ve kalıcı barışa ulaşılması amacıyla atılacak bir sonraki adımları ele aldığı aktarıldı.

Zelenskiy'nin, oynadığı rol dolayısıyla takdirlerini ilettiği İtalya'ya, ülkesinin enerji sektörüne destek amacıyla gönderdiği acil ihtiyaç malzemeleri için bir kez daha teşekkür ettiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İki lider ayrıca Avrupalı ve Amerikalı ortaklar arasındaki görüş birliğinin önemini ve Avrupa'nın, kıtanın güvenliği üzerinde etkileri olacak çözümlere sağlayacağı katkının altını çizdi. Görüşmede, gelecekteki saldırıları önleyecek güçlü güvenlik garantilerinin belirlenmesi ve Rusya'nın müzakere masasına iyi niyetle oturmasını sağlamak amacıyla baskının sürdürülmesine de aynı ölçüde önem verildi."

Meloni'nin Ukrayna halkıyla dayanışmasını yinelediği belirtilen açıklamada, İtalya'nın, Ukrayna'nın gelecekteki yeniden inşa süreci de dahil üzerine düşeni yapmayı sürdüreceğini teyit ettiği vurgulandı.

Zelenskiy, bu sabah Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile de özel bir görüşme yapmıştı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
