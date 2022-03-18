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Zelenskiy ve Macron barışçıl diyaloğun önemini görüştü

AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
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Zelenskiy ve Macron barışçıl diyaloğun önemini görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüşerek Rusya-Ukrayna savaşın durdurulması için barışçıl diyalogun önemini değerlendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüşerek Rusya-Ukrayna savaşın durdurulması için barışçıl diyalogun önemini değerlendirdi.

Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile diyaloğumuz devam etti" ifadelerine yer verdi.

Rusya'nın saldırılarına karşı mücadelede, özellikle savunma alanında halka yönelik destek konuları ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, "Barışçıl diyaloğun sürdürülmesine özel önem verilmektedir. Savaş karşıtı koalisyonu güçlendirmemiz gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

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