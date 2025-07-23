Zelenskiy ve İsrail Dışişleri Bakanı Saar İşbirliğini Görüştü

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile ekonomi, savunma ve ortak silah üretimi konularında işbirliğini ele aldı. Zelenskiy, İsrail'in mayın temizleme çalışmalarına ve su temin sistemleri yardımlarına da ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile savunma işbirliğine dair konuları ele aldıklarını bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Kiev'de resmi temaslarda bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ı çalışma ofisinde kabul ettiğini belirtti.

Saar ile ikili görüşmede, Ukrayna-İsrail arasındaki ilişkileri ele aldıklarını söyleyen Zelenskiy, "Başta ekonomi ve savunma olmak üzere işbirliğimizi, Ukrayna hava savunmasının güçlendirilmesini ve ortak silah üretim fırsatlarını konuştuk." diye konuştu.

Ülkesinde devam eden mayın temizleme çalışmalarında İsrail'in yardımına da ihtiyaç duyduklarını belirten Zelenskiy, "İsrail'in, (Ukrayna'nın) güney bölgelerindeki su temin sistemleri alanında yardım sağlama kararından dolayı minnettarız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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