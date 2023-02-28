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Zelenskiy, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Han'ı kabul etti

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Zelenskiy, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Han'ı kabul etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ı kabul etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ı kabul etti.

Zelenskiy, sosyal medya aracılığıyla görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya büyük çaplı saldırılarının ilk gününden itibaren UCM'nin desteğini hissettiklerini belirten Zelenskiy, "Görüşmede Ukrayna topraklarında Rus işgalcilerin işlediği korkunç suçların cezasız kalmaması gerektiğini söyledim." dedi.

Zelenskiy, kendileri için adaletin desteği ve önemine ilişkin sinyaller almanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu, Ukrayna için adalete erişme arzusunda yalnız olmadığımız anlamına geliyor. Gelecekte bu tür korkunç suçların teorik olsa bile tekrarlanmaması için, birlikte Avrupa ve dünya için adaleti geri getireceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Uluslararası Ceza Mahkemesi Volodimir Zelenskiy Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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