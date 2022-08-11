Haber : Zelenskiy, Ukrayna'yı destekleyen ülkelerin savunma bakanlarına hitap etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zelenskiy, Ukrayna'yı destekleyen ülkelerin savunma bakanlarına hitap etti

 - Güncelleme:

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, İngiltere ve Danimarka Savunma Bakanlarının ev sahipliğinde Kopenhag'da bir araya gelen, Ukrayna'yı destekleyen ülkelerin savunma bakanlarına hitap etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, İngiltere ve Danimarka Savunma Bakanlarının ev sahipliğinde Kopenhag'da bir araya gelen, Ukrayna'yı destekleyen ülkelerin savunma bakanlarına hitap etti.

AA / Güncel

Volodimir Zelenskiy Danimarka England Ukrayna Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title