Zelenskiy, Ukrayna'yı destekleyen ülkelerin savunma bakanlarına hitap etti Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, İngiltere ve Danimarka Savunma Bakanlarının ev sahipliğinde Kopenhag'da bir araya gelen, Ukrayna'yı destekleyen ülkelerin savunma bakanlarına hitap etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, İngiltere ve Danimarka Savunma Bakanlarının ev sahipliğinde Kopenhag'da bir araya gelen, Ukrayna'yı destekleyen ülkelerin savunma bakanlarına hitap etti. AA / Güncel Volodimir Zelenskiy Danimarka England Ukrayna Güncel Haberler

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