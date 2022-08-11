Zelenskiy, Ukrayna'yı destekleyen ülkelerin savunma bakanlarına hitap etti
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, İngiltere ve Danimarka Savunma Bakanlarının ev sahipliğinde Kopenhag'da bir araya gelen, Ukrayna'yı destekleyen ülkelerin savunma bakanlarına hitap etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, İngiltere ve Danimarka Savunma Bakanlarının ev sahipliğinde Kopenhag'da bir araya gelen, Ukrayna'yı destekleyen ülkelerin savunma bakanlarına hitap etti.
AA / Güncel