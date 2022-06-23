Zelenskiy, Ukrayna'ya, AB'ye "aday ülke" statüsü verilmesini "zafer" olarak nitelendirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zelenskiy, Ukrayna'ya, AB'ye "aday ülke" statüsü verilmesini "zafer" olarak nitelendirdi

AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
 - Güncelleme:
Zelenskiy, Ukrayna'ya, AB'ye 'aday ülke' statüsü verilmesini 'zafer' olarak nitelendirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderlerinin, Ukrayna'ya "aday ülke" statüsü vermesini bir "zafer" olarak değerlendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderlerinin, Ukrayna'ya "aday ülke" statüsü vermesini bir "zafer" olarak değerlendirdi.

Zelenskiy, Ukrayna'ya "aday ülke" statüsü verilmesi kararına ilişkin Instagram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, "Bu bir zaferdir. 120 gün, 30 yıl bekledik." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin geleceğinin AB'de olduğunu belirten Zelenskiy, "Bu, Ukrayna ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde benzersiz ve tarihi bir andır. Ukrayna'nın geleceği AB'de." dedi.

Ülkesinin Rusya'ya karşı savaştığını hatırlatan Zelenskiy, bir yandan zaferi elde etmek, diğer yandan AB üyesi olmak için durmadan çalışacaklarını kaydederek "Ama kesinlikle kazanacağız." diye konuştu.

Öte yandan AB liderlerinin Brüksel'deki zirve toplantısına video konferans yoluyla hitap eden Zelenskiy, Ukrayna'yı destekleyen tüm liderlere teşekkür etti.

Söz konusu kararın, bugün Rusya'ya karşı kendini savunan Ukrayna'ya destek vermek anlamına geldiğini söyleyen Zelenskiy, "Devletimizin 30 yıllık bağımsızlığı için Ukrayna için en önemli kararlardan biri ancak bu karar sadece Ukrayna için geçerli değil. Bu, Avrupa'yı güçlendirmeye yönelik." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesi

AB ülkelerinin liderleri, bugün Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesini kararlaştırmıştı. Karar, AB liderlerinin Brüksel'deki zirve toplantısı devam ederken açıklanmıştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadaki Ukraynaca ve Rumence açıklamasında, kararı "tarihi" şeklinde nitelendirmişti.

"Bugünkü karar AB yolunda çok önemli bir adımı ifade ediyor." diyen Michel, Ukrayna ve Moldova halklarını tebrik etmişti.

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title