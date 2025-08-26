Zelenskiy, Ukrayna ve ABD Ekipleri Barış Müzakereleri İçin Bir Araya Gelecek

KİEV, 26 Ağustos (Xinhua) -- Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ve ABD ekiplerinin, Kiev ile Moskova arasında barış müzakereleri yürütülmesi olasılığını araştırmak üzere bu hafta bir araya geleceğini duyurdu.

Zelenskiy, pazartesi günü Kiev'de Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile birlikte düzenlediği basın toplantısında konuyu günün ilerleyen saatlerinde ABD Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile görüşeceğini söyledi.

Zelenskiy, "Güvenlik garantilerine yönelik temel bir plan olacağını düşünüyorum. Ayrıntılar için hala zamana ihtiyaç var. Daha fazla çalışma yapılması gerekiyor. Sonrasında ABD tarafının, Rusların toplantıya hazır olup olmadığını bildirmesini bekleyeceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir görüşme ayarlamak için çalışmalara başladığını söylemişti.