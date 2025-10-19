Haberler

Zelenskiy: Ukrayna Ordusu Cephede Durumu Kontrol Altında

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ordusunun cephede durumu kontrol altına aldığını ve Rusya'ya karşı belirli adımlar atmaya hazırlandıklarını açıkladı. Avrupa'daki Rus enerji kaynaklarının sıfırlanması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ordusunun cephedeki durumu kontrol altına tuttuğunu belirterek, "Cephede belirli adımlar atmaya hazırlanıyoruz ve Rusların her saldırısına karşılık veriyoruz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy Telegram hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Ukrayna ordusunun yetkilileriyle bir araya gelerek savaşla ilgili son bilgileri aldığını aktaran Zelenskiy, "(Cephede) Durumu kontrol altında tutuyoruz ve her birliğimize gösterdikleri direnç için minnettarım. Cephede belirli adımlar atmaya hazırlanıyoruz ve Rusların her saldırısına karşılık veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın enerji kaynaklarının satışına kısıtlamaların getirilmesi gerektiğini savunan Zelenskiy, "Avrupa'daki Rus enerji kaynağı sıfır olmalı ve ABD'den gelen sinyaller artık açık. Avrupa'ya Rus kaynaklarını değiştirecek kadar gaz ve petrol sağlamaya hazırlar." diye konuştu.

Zelenskiy, "Ayrıca bazı ülkelerle silah ve savunma teknolojileri konusunda çok önemli anlaşmalar hazırlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
