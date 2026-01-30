Haberler

Zelenskiy: "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünde değişiklik içermeyen uzlaşmalara hazırız"

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin toprak bütünlüğünü ihlal edecek bir adım atmayacaklarını belirterek, ABD ile müzakerelerde önemli gelişmeler olduğunu ifade etti. Barış planı ve güvenlik garantileri üzerinde durdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin toprak bütünlüğünü ihlal edecek bir adım atmayacaklarını söyledi.

Zelenskiy, Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin sorularını yanıtladı ve savaşın sona erdirilmesi için ABD'nin hazırladığı barış planına ilişkin devam eden çalışmalara değindi.

Plandaki çoğu maddenin üzerinde ABD tarafıyla anlaştıklarını aktaran Zelenskiy, " Ukrayna, ABD'nin 20 maddeli planında 2 maddeyi desteklemiyor. Diğerlerini destekliyor." diye konuştu.

Ukrayna'nın güçlü güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Zelenskiy, barış anlaşmasından önce ABD ile güvenlik garanti belgesinin imzalanması gerektiğini ifade etti.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal etmeyeceğini söyleyen Zelenskiy, ABD ve Rusya taraflarıyla süren müzakerelerde henüz bu konuda uzlaşmaya varamadıklarını kaydetti.

Zelenskiy, ülkesinin toprak bütünlüğüne yönelik "sert talepleri" kabul etmeyeceklerini belirterek, " Ukrayna'ya yönelik sert taleplerin kesinlikle bir uzlaşma olmadığına inanıyoruz. Bu, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünde bir değişikliktir." dedi.

Savaşın sona ermesini istediklerini dile getiren Zelenskiy, "Savaşa gerçek bir son verecek ama kesinlikle Ukrayna'nın toprak bütünlüğünde değişiklik içermeyen uzlaşmalara hazırız." ifadesini kullandı.

Üçlü müzakerelerin yeri ve tarihi değişebilir

Zelenskiy, Rusya, Ukrayna ve ABD arasında geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de üçlü müzakerelerin yapıldığını anımsattı.

Bir sonraki üçlü görüşmenin 1 Şubat'ta tekrar BAE'de yapılmasının planlandığını dile getiren Zelenskiy, "Ancak toplantıların tarihi veya yeri değişebilir. Çünkü bizim görüşümüze göre, Amerika ve İran arasında bir şeyler oluyor. Bu konular muhtemelen tarihi de etkileyebilir." dedi.

Zelenskiy, yeni toplantının ayrıntılarıyla ilgili ABD ve Rusya tarafından haber beklediklerini belirterek, "Bildiğimize göre, Rusya ve Amerika zaten bu konu üzerinde temaslarda bulundu." diye konuştu.

"Rusya enerji altyapımıza saldırmazsa biz de saldırmayacağız"

ABD'nin, Abu Dabi'deki üçlü görüşmeler sırasında Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulmasını gündeme getirdiğini ancak bu konuda bir anlaşma yapılmadığını kaydeden Zelenskiy, "Bizimle Rusya arasında bu konuda doğrudan bir diyalog, doğrudan bir anlaşma olmadı." dedi.

Enerji altyapılarına yönelik ateşkesin sağlanmasının ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimi olduğunu anlatan Zelenskiy, "Rusya bizim enerjimize, sanayimize veya herhangi bir altyapımıza saldırmazsa biz de onların enerji altyapısına saldırmayacağız." ifadelerini kullandı.

"Putin'i Kiev'e davet edebilirim"

Zelenskiy, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'un, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme için kendisini Moskova'ya davet ettiğine" ilişkin açıklamasını da değerlendirdi.

Moskova'ya gitmesinin mümkün olmayacağını vurgulayan Zelenskiy, "Elbette, Putin ile Moskova'da görüşmem imkansız. Bu, Putin ile Kiev'de görüşmekle aynı şeydir. Onu Kiev'e de davet edebilirim, gelsin. Elbette, karar verirse onu kamuoyuna açık bir şekilde davet edebilirim." diye konuştu.

ABD yönetiminin ulusal güvenlik gerekçesiyle topraklarına katmak istediği Grönland'a ilişkin gelişmelere de değinen Zelenskiy, "Bana göre, Grönland ile ilgili hikaye o kadar özel bir hikaye ki, yarın bunu kullanarak bizden toprak alabilirler ve hukuken tanıyabilirler. Buna bu şekilde bakmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Ukrayna için şubat ve martın, süren savaş nedeniyle "ağır" geçebileceğine işaret etti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
500

