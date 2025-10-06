Zelenskiy, Ukrayna'nın Rusya'ya Yönelik Saldırılarında Yerli Silah Kullanımını Vurguladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, son günlerde Rusya'daki hedeflere sadece Ukrayna'nın ürettiği silahlarla hava saldırıları düzenlediklerini bildirdi.

Zelenskiy, resmi temaslarda bulunmak üzere Kiev'e gelen Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile çalışma ofisinde bir araya geldi.

İkili görüşmelerin ardından Schoof ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rus ordusunun ülkesine yoğun hava saldırıları düzenlemeye devam ettiğini kaydeden Zelenskiy, "Rusya savaşı bitirmek istemiyor." yorumunu yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Schoof ile ikili görüşme yaparken Rusların Sumi kentindeki bir kadın doğum hastanesine saldırı düzenlediğini belirterek, "Çok şükür can kaybı olmadı. İnsanlar sığınakta saklandı. Personel, 35 kadın ve 11 bebek." bilgilerini paylaştı.

Zelenskiy, Hollanda Başbakanı Schoof ile birlikte Kiev'de 3. kez düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Forumu'nun açılışını yaptıklarını anımsatarak, yerli savunma sanayisinin geliştirilmesi yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Yerli silahlarla Rusya'daki hedeflere hava saldırıları düzenlemeye devam ettiklerini dile getiren Zelenskiy, "Önemli olan, Ukrayna'nın son günlerde (Rusya'daki hedeflere yapılan hava saldırıları) sadece kendi ürünlerini kullandığını anlamaktır. Bunlar sadece İHA değildir." diye konuştu.

Konuşmasında, ülkesinin, Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu sürecine de değinen Zelenskiy, bu yönde çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, Ukrayna'nın AB ile entegrasyonu sürecini engellemeye çalıştığını savunan Zelenskiy, ülkesinin mutlaka AB üyesi olacağını söyledi.