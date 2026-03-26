Zelenskiy, NATO'nun Ortak Sefer Gücü'nün tam üyesi olmak istediklerini belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO'nun Ortak Sefer Gücü'nün tam üyesi olmayı hedeflediklerini belirterek, Avrupa'nın savunma sistemlerini kendi imkanlarıyla üretmesi gerektiğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO'nun Ortak Sefer Gücü'nün (JEF) tam üyesi olmayı hedeflediklerini belirterek, "Deneyimlerimizi ve yeteneklerimizi kullanarak JEF'i daha da güçlendirmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilen JEF toplantısına çevrim içi bağlanarak katılımcılara hitap ettiğini aktardı.

Ukrayna'nın JEF üyesi olmak istediğinin altını çizen Zelenskiy, "Hedefimiz, açık ve net. Ukrayna, JEF'in tam üyesi olmaya hazır. Deneyimlerimizi ve yeteneklerimizi kullanarak JEF topluluğunu daha da güçlendirmeye hazırız." açıklamasında bulundu.

JEF'in, Ukrayna'ya "geliştirilmiş müttefik" statüsünü verdiğini belirten Zelenskiy, NATO'nun düzenlediği "Tarassis" gibi askeri tatbikatlara da katılmak istediklerine dikkati çekti.

Zelenskiy, Avrupa'nın, füze ve hava savunma sistemlerini kendisinin üretmesi gerektiğini savunarak, "Diğer müttefiklerin askeri-sanayi kompleksine güvenemeyiz." görüşünü paylaştı.

Avrupa'da bu yöndeki çalışmaların hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Bu imkanları oluştururken her gün Rus füzelerinden korunmaya ihtiyacımızın olduğunu lütfen unutmayın." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın, silah, önleyici dronlar ve radar gibi savunma sistemleri üretimi konusunda güçlü altyapıya sahip olduğunun altını çizerek, "Siz ise maddi imkanlara sahipsiniz. Tüm bunları daha da birleştirelim." çağrısında bulundu.

İran'ın fırlattığı insansız hava araçlarına (İHA) karşı mücadele konusunda Körfez ülkelerine işbirliği teklif ettiklerini anlatan Zelenskiy, "Ekiplerimiz, ilk anlaşmaları hazırladı bile. Ukrayna, insansız hava araçlarının kullanımında dünyanın en büyük deneyimine sahip. Ukrayna'nın, Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki güvenliğe katkı sağlaması, küresel güvenliği için de gerçek bir katkı olacak." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı

Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Uganda: İsrail yenilgiye uğrarsa, savaşa katılıp yanlarında oluruz

Bir ülke daha tarafını seçti: Yenilgiye uğrarlarsa savaşa gireriz
İşte Mourinho'nun gelecek sezon yöneteceği takım

İşte gelecek sezon yöneteceği takım
Vatandaşa sattıkları ürüne bakın: Paylaşıp bakanlığı etiketledi

Birileri bunun hesabını sorsun

Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı! İşte şartlar

Yüzde 50 şartı aranacak mı? İşte merakla beklenen affın detayları
Uganda: İsrail yenilgiye uğrarsa, savaşa katılıp yanlarında oluruz

Bir ülke daha tarafını seçti: Yenilgiye uğrarlarsa savaşa gireriz
Fatma Soydaş'ın estetiksiz halini görenler tanıyamıyor

Estetiksiz halini görenler tanıyamıyor
Görüşmeye damga vuran görüntü! Lukaşenko, Kim'e taarruz tüfeği hediye etti

Vazo ve altın para takdim eden Kim'e görüşmeye damga vuran hediye