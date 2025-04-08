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Zelenskiy ilk kez doğruladı! Ukrayna'dan Rusya topraklarına aktif operasyon

Zelenskiy ilk kez doğruladı! Ukrayna'dan Rusya topraklarına aktif operasyon
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ilk kez Ukrayna askerlerinin Rusya'nın Belgorod bölgesinde aktif operasyonlar yürüttüğünü açıkladı. Zelenskiy açıklamasında, "Sınırda düşman topraklarında aktif operasyona devam ediyoruz ve bu kesinlikle adil, savaş tam olarak geldiği yere dönmeli" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna askerlerinin Rusya'nın Belgorod bölgesinde aktif operasyonlar yürüttüğünü açıkladı. Savaşın düşman topraklarında devam ettiğini vurgulayan Zelenskiy, askerlerine teşekkür ederek, savaşın tamamen adil olduğunu belirtti.

"AKTİF OPERASYONA DEVAM EDİYORUZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna askerlerinin Rusya'nın Belgorod bölgesinde olduğunu ilk kez doğrulayarak,"Sınırda düşman topraklarında aktif operasyona devam ediyoruz ve bu kesinlikle adil, savaş tam olarak geldiği yere dönmeli" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna askerlerinin Rusya'nın Belgorod bölgesinde savaştığını ilk kez açıkladı.

İLK KEZ DOĞRULADI

Dün akşam saatlerinde bir video yayınlayan Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı General Oleksandr Syrskyi tarafından Kursk ve Belgorod bölgelerindeki Ukrayna varlığına ilişkin cephedeki son durum hakkında bilgilendirildiğini söyledi. Zelenskiy açıklamasında, Ukrayna askerlerinin Rusya'nın Belgorod bölgesinde olduğunu ilk kez doğrulayarak, "Sınırda düşman topraklarında aktif operasyona devam ediyoruz ve bu kesinlikle adil, savaş tam olarak geldiği yere dönmeli" dedi.

Rusya'nın Kursk bölgesine de atıfta bulunan Zelenskiy, asıl hedeflerinin Ukrayna'nın Sumy ve Harkov sınır bölgelerini korumak ve özellikle Donetsk bölgesindeki geniş cephe hattı üzerindeki baskıyı hafifletmek olduğunu sözlerine ekledi. Konuşmasında ordu birliklerine seslenerek teşekkür eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Ukrayna için savaşan her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum" dedi. Zelenskiy, 18 Mart'ta yaptığı bir açıklamada ise, kendisine Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukraynalı birliklerin sınırı geçme girişimlerinin başarısız olduğunu bildiren açıklamasına yönelik soruya "Orada bir operasyon var" diyerek Ukrayna askerlerinin Belgorod bölgesinde olduğunu dolaylı olarak dile getirmişti.

Rusya ordusu, geçtiğimiz ay Ukrayna'nın Belgorod bölgesinden sınırı geçme girişimlerinde bulunduğunu ve bu girişimlerin başarısızlıkla sonuçlandığını duyurmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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