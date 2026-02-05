Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, üçlü müzakerelerin yakında ABD'de devam edebileceğini belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin yakın gelecekte ABD'de devam edebileceğini duyurdu. Abu Dabi'deki yeni müzakereler sonucunda taraflar 314 esir asker değişimini gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin yakın gelecekte ABD'de sürebileceğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, savaşın bitirilmesi amacıyla ABD ile Rusya ve Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki üçlü müzakerelerin 4-5 Şubat'ta yapılan yeni turunu değerlendirdi.

Söz konusu görüşmeler sonucu Rusya ile Ukrayna arasında 314 esir askerin değişiminin yapıldığını hatırlatan Zelenskiy, esir takası sürecinin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Zelenskiy, Abu Dabi'deki toplantılara katılan Ukrayna müzakere heyeti Kiev'e döndüğünde daha fazla ayrıntıyı kendilerinden öğreneceğini belirterek, "Sonraki görüşmelerin yakın gelecekte yapılmasının planlandığı söylenebilir. Muhtemelen ABD'de." diye konuştu.

"Görüşmeler yapıcıydı"

Üçlü müzakerelerde Ukrayna heyetine başkanlık yapan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Abu Dabi'de iki gün süren görüşmeleri değerlendirdi.

Umerov, "Görüşmeler yapıcıydı ve kalıcı barışın sağlanması için gerekli koşulların oluşturulmasına odaklandı." ifadesini kullandı.

Görüşmeler sonucu 5 ay aradan sonra esir takasının tekrar yapılmasının mümkün olduğunu kaydeden Umerov, "Heyetler iki gün boyunca, ateşkesin uygulanması ve çatışmaların sona ermesinden sonraki sürecin izlenmesi de dahil olmak üzere hala çözülmemiş konular üzerinde kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi. Heyetler, ilgili başkentleri bilgilendirme ve önümüzdeki haftalarda üçlü görüşmelere devam etme konusunda anlaştı." ifadelerine yer verdi.

