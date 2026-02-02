Zelenskiy: Abd, Rusya ve Ukrayna Üçlü Müzakerelerinin Yeni Turu 4-5 Şubat'ta Abu Dabi'de Yapılacak

KİEV, 2 Şubat (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki bir sonraki üçlü görüşme turunun önümüzdeki hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılacağını söyledi.

Zelenskiy pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Müzakere ekibimiz az önce bir rapor sundu. Bir sonraki üçlü görüşme turu 4-5 Şubat tarihlerinde Abu Dabi'de düzenlenecek" dedi.

Zelenskiy, görüşmelerde "savaşın gerçek ve onurlu şekilde sona erdirilmesine" yönelik adımlar atılmasını hedeflediklerini söyledi.

Rusya-Ukrayna çatışmasını sona erdirmeyi amaçlayan üçlü görüşmelerin ilk turu 23-24 Ocak tarihlerinde Abu Dabi'de yapılmıştı.