Zelenskiy, Türkiye ve Avrupa ile Rusya Zirvesi İçin Görüşmeler Yapacak

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile muhtemel bir zirveye ev sahipliği yapabilecek Türkiye, Avrupa ve Körfez ülkeleri ile görüşmeyi planladıklarını açıkladı. Savaşın bitirilmesi için uluslararası iş birliğine vurgu yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bu hafta içinde Rusya ile muhtemel bir zirveye ev sahipliği yapabilecek Türkiye, Avrupa ve Körfez ülkeleri ile görüşmeyi planladıklarını açıkladı.

Zelenskiy, Telegram kanalında bir video mesaj yayımladı.

İngiliz askeri yetkililer ile bugün Rusya savaşı konusunda bir görüşme yaptığını belirten Zelenskiy, "Bu hafta, Rusya ile görüşmelerde platform olabilecek Türkiye, Körfez ülkeleri ve Avrupa ülkeleri ile irtibatlarımız olacak. Bizim tarafımızda, bu savaşı bitirmek için her şey hazır olacak." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, ABD başta olmak üzere dünya liderlerinin barış için Rusya'ya baskı uygulamasının önemine işaret ederek, "Rusya'nın gönderdiği tek sinyal, gerçek müzakerelerden kaçınma niyetidir. Bu da ancak yaptırımlar, güçlü gümrük vergileri ve gerçek baskı ile değişebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 21 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak olası görüşmenin, Türkiye, İsviçre veya Avusturya'da olabileceğine işaret etmişti.

